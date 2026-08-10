El incendio en Niebla obliga al desalojo preventivo de El Madroño y Las Delgadas: ya son 20.000 hectáreas afectadas

El fuego de Niebla (Huelva) recorre ya 8.000 hectáreas y mantiene a más de 400 personas desalojadas. Francisco J. Olmo EP

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Niebla ha obligado al desalojo preventivo de El Madroño y Las Delgadas, afectando ya a 20.000 hectáreas. Las condiciones meteorológicas han empeorado drásticamente, dificultando las labores de extinción y favoreciendo la expansión del fuego. Más de 600 efectivos y 26 medios aéreos trabajan para contener el avance de las llamas, con prioridad en proteger el flanco norte y municipios cercanos. Se mantienen evacuadas 479 personas y se estudian nuevos desalojos ante la evolución impredecible del incendio hacia el noreste.

El incendio en Niebla (Huelva) ha obligado al desalojo preventivo de los vecinos del municipio sevillano de El Madroño y el onubese de Las Delgadas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras esta orden tomada en una reunión extraordinaria celebrada a las 13.15 horas en el puesto de mando avanzado (PMA).

Asimismo, Toscano ha declarado que el fuego no ha alcanzado la provincia de Sevilla.

Por otra parte, el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el incendio forestal ya ha alcanzado las 20.000 hectáreas de perímetro afectado.

Sanz también ha destacado que actualmente el fuego se encuentra "fuera de capacidad de extinción", no por falta de recursos, sino por la "extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego.

Así lo ha advertido el consejero durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la que ha avanzado que la extinción se prevé como una "carrera de fondo con obstáculos" que se prolongará durante días.

El incendio de este modo, en tan solo un día, ha duplicado de modo ostensible las hectáreas afectadas a primera hora del domingo, tras superar las 8.000.

Las condiciones han empeorado "drásticamente"

Sanz ha explicado que las condiciones meteorológicas han empeorado "drásticamente" desde primera hora de la mañana, adelantándose a lo previsto.

Además, se mantienen vigentes las evacuaciones de 479 personas, de las cuales 24 continúan atendidas directamente en el teatro de Zalamea por Cruz Roja, Protección Civil y el GREA.

La evolución del fuego mantiene abierta la posibilidad de que se ordenen nuevos desalojos, ya que las llamas avanzan actualmente hacia el noreste. Permanecen en preaviso la pedanía de La Delgada, en Zalamea la Real, y El Madroño, en la provincia de Sevilla.

"La combinación de rachas de viento de suroeste, la complicada orografía de barrancos y la aparición prematura de fenómenos convectivos que generan grandes pirocúmulos está provocando el salto de focos secundarios en todas las direcciones a varios kilómetros de distancia", ha señalado.

"Esta situación invalida las estrategias de ataque y reduce drásticamente la eficacia de los medios aéreos, ya que la intensidad del calor y las turbulencias evaporan el agua antes de que alcance el suelo", ha explicado Sanz.

Además, ha señalado que ante el riesgo de que las llamas dejen aislados a los retenes por la rápida unión de la cabeza del fuego con los focos secundarios, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de los intervinientes", ha subrayado el consejero.

En este sentido, Sanz ha transmitido que "se continuarán tomando las decisiones de alejamiento preventivo que sean necesarias", centrándose actualmente en mantener y evaluar posibles nuevas medidas en el flanco norte y noreste hacia municipios como El Berrocal, Marigenta y El Pozuelo.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha advertido de la "enorme complejidad" y el carácter "peligroso" del incendio forestal que afecta a la zona.

Además, ha destacado que el Gobierno de España mantendrá la "máxima lealtad institucional" y unidad con las administraciones implicadas para lograr la extinción del fuego, cuyas labores se ven complicadas por unas condiciones meteorológicas "desfavorables".

Más de 600 efectivos

Frente al avance de las llamas hacia el noreste, más de 600 efectivos, 12 maquinarias pesadas (bulldozers) y un despliegue de hasta 26 medios aéreos trabajan "a destajo" sobre el terreno.

El objetivo prioritario de las operaciones se centra actualmente en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio mediante la consolidación de una línea de control que abarca desde El Pozuelo hasta Marigenta y el municipio de Berrocal.

Para evitar que el fuego alcance esta última localidad, el dispositivo despliega una acción combinada de maquinaria, retenes terrestres y descargas de retardante mediante aviones de carga en tierra.

De modo paralelo, las fuerzas de extinción mantienen activada una segunda línea de contingencia en la carretera de Aznalcóllar a Berrocal para frenar los posibles rebrotes que pudieran sobrepasar el primer perímetro de contención, ha detallado Sanz.