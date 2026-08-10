Huelva dispara el precio del alquiler: es la capital andaluza donde más crece en el último año y la tercera de España

Las claves

Las claves Generado con IA Huelva es la capital andaluza donde más ha crecido el precio del alquiler en el último año, con una subida del 13,8%. El precio medio del alquiler en Huelva pasó de 9,2 a 10,7 euros por metro cuadrado en un año, lo que supone 120 euros más al mes para un piso de 80 m². El incremento del alquiler en Huelva duplica la media nacional y la sitúa como la tercera capital española con mayor subida interanual. En la provincia de Huelva, el alquiler subió un 7,5% en un año, con especial presión en municipios costeros durante el verano.

Alquilar un piso cada vez cuesta más caro y las opciones cada vez resultan más complicadas. Esta es la situación que enfrentan los españoles y en particular, los ciudadanos de Huelva, que ven como la subida de precios del alquiler amenaza la economía local.

El informe elaborado por Idealista, para el mes de julio, deja un dato importante: Huelva es la tercera capital en toda España donde más se han revalorizado los alquileres en el último año, con una subida del 13,8%, respecto a lo que se pagaba hace un año.

El problema de la vivienda es el principal quebradero de cabeza para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que aseguró que más del 40% de la población siente que es un asunto que merece una respuesta por parte del Ejecutivo.

En los últimos tres meses, el precio del alquiler en Huelva capital ha subido un 4,4%, mientras que en lo que respecta al aumento respecto al último mes, el informe lo sitúa en el 1,1%.

La ciudad onubense se ha colado en este particular 'podio' de las tres capitales de provincia donde más ha subido el precio del alquiler desde julio de 2025, tan solo por detrás de Soria, con un 14,2%, y Huesca, con un 14,5% de subida interanual.

El incremento en Huelva prácticamente duplica el registrado de media en España, donde las rentas han aumentado un 6,8% durante el último año, según ha comprobado Idealista.

El alquiler sube más que un SMI

La evolución del precio por metro cuadrado permite poner cifras concretas al encarecimiento que está experimentando el alquiler en Huelva.

En julio de 2025, Idealista situaba el precio medio en 9,2 euros por metro cuadrado. Un año después, en julio de 2026, la cifra ha ascendido hasta los 10,7 euros, un incremento de 1,5 euros por cada metro cuadrado.

A la hora de hablar de alquiler de una vivienda, el impacto resulta aún más visible. Alquilar un piso de 80 metros cuadrados supondría actualmente unos 856 euros al mes, frente a los aproximadamente 736 euros de hace un año.

Este incremento, supone que una familia tendría que destinar una cantidad superior al SMI de un mes, para costear la subida del alquiler. Es decir, unos 120 euros más cada mes o alrededor de 1.440 euros adicionales al año, tomando como referencia los precios medios por metro cuadrado de Idealista.

En una vivienda más pequeña, de 60 metros cuadrados, el coste teórico habría pasado de unos 552 euros mensuales en julio de 2025 a 642 euros en julio de 2026, lo que supone unos 90 euros más al mes.

La comparación permite dimensionar la escalada del alquiler en la capital onubense: aunque Huelva continúa teniendo un precio por metro cuadrado inferior al de las principales capitales andaluzas, el ritmo al que está aumentando el coste del arrendamiento se encuentra entre los más elevados de España.

En todo caso, Huelva capital se mantiene como la quinta capital donde el metro cuadrado resulta más caro, aunque se acerca a Granada, que apenas ha registrado subida en el último año, con la cotización por metro situada en 10,8 euros.

De momento, Huelva, pese a la subida respecto al último año, se mantiene lejos de Málaga, Sevilla y Cádiz, que son las capitales andaluzas donde más cuesta alquilar un apartamento.

La presión se nota en la provincia

El fenómeno no se limita a la capital. En el conjunto de la provincia de Huelva, el alquiler ha aumentado un 7,5% en el último año, hasta alcanzar los 11,1 euros por metro cuadrado. La subida provincial es superior a la media andaluza, que se sitúa en el 5,6%, aunque queda por debajo de la registrada específicamente en la capital.

De este modo, Huelva se sitúa así como la 21.ª provincia española con mayor incremento interanual, por lo que alquilar un piso en cualquier punto de la provincia empieza a resultar, cada vez más caro y complejo.

Respecto a las localidades donde más caro resulta alquilar, hay que tener en cuenta el periodo de la estacionalidad, ya que municipios de la costa onubense como Punta Umbría, Isla Cristina o Ayamonte, tienen un gran repunte en el precio durante el periodo estival, aunque baja notablemente el resto del año.