El Gobierno andaluz y la izquierda se 'enganchan' otra vez con la figura de Blas Infante a los 90 años del fusilamiento

Homenaje a Blas Infante en la carretera de Carmona, en Sevilla Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Se cumplen 90 años del fusilamiento de Blas Infante, considerado 'padre de la patria andaluza'. La figura de Blas Infante sigue generando división política en Andalucía entre el Gobierno autonómico y la izquierda. El PP defiende la vigencia del legado de Infante, mientras la izquierda acusa al Gobierno andaluz de traicionar sus ideas al pactar con Vox. El Gobierno andaluz acusa a la izquierda de usar la polémica sobre Infante para desestabilizar al Ejecutivo.

Noventa años han pasado desde que Blas Infante, el denominado 'padre de la patria andaluza', fuera asesinado en en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona, en Sevilla.

Su figura y su legado siguen despertando visiones distintas, cuando no contrapuestas, y en los últimos tiempos viene enfrentando a los partidos políticos en Andalucía.

Este lunes, todos los grupos excepto Vox participaron en el homenaje a Blas Infante con motivo de esta efeméride, una conmemoración en el punto en que fue fusilado que llega apenas un mes después del acto en el Parlamento por su nacimiento, el 6 de julio.

Ya entonces, derecha e izquierda se 'engancharon' a cuenta de Blas Infante y ha vuelto a suceder lo mismo en esta ocasión.

Para el PP, que no ha renunciado a estos homenajes pese a las divergencias con Vox, Infante es un modelo: "Él querría la vía andaluza de la gestión de Juanma Moreno", ha asegurado el diputado 'popular' José Ricardo García.

En cambio, para la izquierda, el político e ideólogo andalucista es todo lo contrario a lo que representa el Gobierno andaluz.

Los "vientos reaccionarios"

María Jesús Montero se ha mostrado tajante asegurando que "Moreno Bonilla ha incorporado al gobierno andaluz a los herederos ideológicos de quienes lo asesinaron. Asumir sus ideas es una traición a Andalucía y una falta de respeto a Blas Infante, sus ideas y su legado".

La secretaria general del PSOE-A y líder de la oposición toma al 'padre de la patria andaluza' como ejemplo "ahora que soplan vientos reaccionarios, empeñados en blanquear con falsedades el franquismo".

Para Adelante Andalucía y Por Andalucía es asimismo "contradictorio" y una "estafa" que el PP siga promocionando desde el Gobierno andaluz unos actos que no comparte su socio Vox.

Una estrategia de "desestabilización"

Ha sido el consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha salido al paso de las críticas de la izquierda y en especial de María Jesús Montero.

Pacheco ha recordado que, según los resultados electorales del 17-M, los andaluces "no quieren un gobierno de izquierda, no quieren a María Jesús Montero de presidenta de la Junta de Andalucía", por lo que es "sorprendente" que se erijan en portavoces de los andaluces.

El consejero considera que la polémica en el homenaje a Blas Infante solo va encaminada a "desestabilizar" al Gobierno andaluz, como ya sucedió el pasado 6 de julio.

En esos momentos, el Ejecutivo de Moreno estaba empezando a dar sus primeros pasos. De hecho, el acto con motivo del nacimiento del 'padre de la patria andaluza' se produjo el día después de la toma de posesión.