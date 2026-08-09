Muere un hombre de 44 años en un accidente de tráfico entre un quad y una moto en Jete (Granada)

Carretera en la que ha ocurrido el accidente mortal. 112 Andalucía

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Las claves Generado con IA Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Jete, Granada. El accidente se produjo entre un quad y una moto en la carretera A-4050, kilómetro 52, dirección Otívar. El suceso ocurrió a las 16:15 horas del domingo y se movilizó un helicóptero médico, Guardia Civil y mantenimiento de la vía. La víctima murió en el lugar tras recibir asistencia, sin que se haya confirmado si era el conductor del quad o de la moto.

Un hombre de 44 años ha muerto en la tarde de este domingo de en un accidente de tráfico entre un quad y una moto en una carretera de Jete, en Granada.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados, el siniestro ha tenido lugar a las 16:15 horas de esta tarde en la A-4050, a la altura del kilómetro 52 y de la salida de Jete hacia Otívar.

De inmediato se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico y al mantenimiento de la vía.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un varón de 44 años en el lugar del accidente tras recibir asistencia. No ha trascendido si la víctima era el motorista o el conductor del quad.