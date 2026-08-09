La Junta exige al Gobierno que le facilite datos de "beneficiados" por la ley del 'sí es sí' para atender a las víctimas

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía exige al Gobierno datos detallados sobre agresores sexuales beneficiados por la ley del 'sí es sí'. El consejero Manuel Gavira solicita información sobre condenados y delitos contra la libertad sexual en Andalucía para dimensionar recursos. La petición busca diferenciar entre número de personas condenadas y número de delitos para una mejor planificación judicial. El objetivo es ajustar los medios de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género según la evolución de la criminalidad sexual.

El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de Vox, quiere retratar al Ministerio de Justicia en su labor contra la violencia de género.

Tras la polémica surgida hace unos días tras hacerse cargo Vox de las competencias técnicas de la Consejería de Justicia vinculadas a la violencia de género como las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG).

Para ello, la Consejería ha presentado una solicitud de información al Ministerio de Justicia para que se entreguen los datos desglosados de los agresores sexuales que "se hayan visto beneficiados" en Andalucía por la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre, conocida como la ley del 'sí es sí'.

El objetivo es conocer estos datos para "poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en Andalucía".

En la misiva, pregunta al ministro Félix Bolaños los efectos de la aplicación de la ley del 'sí es sí'. "¿Cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, que se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios ubicados en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía, han visto revisada y reducida su condena como consecuencia de la aplicación de la citada ley desde su entrada en vigor hasta la fecha actual?".

"Resulta necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en el territorio de la comunidad autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas", ha destacado Gavira en su escrito al titular de Justicia.

El vicepresidente segundo de la Junta ha solicitado al ministro de Justicia que "especifique" el número de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual; y el número de delitos contra la libertad sexual registrados, conocidos, enjuiciados y/o por los que se haya producido condena en Andalucía.

En este sentido, el consejero ha requerido que "se diferencie claramente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse de magnitudes diferentes y resultar ambas relevantes para la adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos judiciales y de valoración especializada".

En el escrito, el consejero insiste en que se trata de una solicitud cuya finalidad es "exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos".

Y que el objetivo es proporcionar una base objetiva para evaluar las necesidades de medios personales y materiales de las UVICG de Andalucía, atendiendo a la evolución de la criminalidad sexual y a la ampliación del ámbito de la respuesta judicial especializada en materia de violencia sexual contra las mujeres.