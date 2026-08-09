El incendio de Niebla duplica su superficie en un día: afecta a 8.000 hectáreas y el humo avanza hacia Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio de Niebla ha duplicado su superficie en un día y ya afecta a 8.000 hectáreas. La columna de humo avanza hacia Sevilla y es visible desde localidades como Gerena. Más de 500 efectivos trabajan en la extinción y 467 personas han sido desalojadas de varias zonas. Se han desplegado hasta 26 medios aéreos y maquinaria pesada para frenar el avance del fuego.

El incendio de Niebla ha duplicado su superficie prácticamente en un día. El fuego afecta ya a 8.000 hectáreas y la columna de humo ha avanzado durante las últimas horas hacia Sevilla. Desde algunas localidades sevillanas, como Gerena, se puede observar el humo con claridad.

No obstante, no significa que todo el terreno esté calcinado y se espera que el balance final sea menor, ya que se han encontrado 'islas' de tierra no quemadas.

Sobre tierra y aire son ya 500 los efectivos que están actuando y 467 personas, los desalojados. Concretamente de las zonas de Berrocal, de Membrillo Alto, de El Pozuelo, de Marigenta, de Raboconejo y Caballón, de Tumbalejo, de La Florida, Las Arenas y los invernaderos próximos.

En la jornada de este domingo está previsto que se desplieguen hasta 26 medios aéreos, así como medios terrestres y de maquinaria pesada para tratar de poner coto al fuego.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, no obstante, se muestra optimista. "Se ha logrado consolidar un perímetro muy amplio, desde la carretera A493 a la altura de la planta de residuos hasta casi la cabeza del flanco izquierdo".

El consejero ha reconocido que durante la noche de este sábado no se ha podido lograr todos los objetivos debido a problemas de seguridad para los efectivos desplazados, entre ellos, la presencia de una columna convectiva que ha provocado focos secundarios y, con ello, la retirada de los intervinientes.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado el puesto de mando desde donde ha lanzado un mensaje de unidad de las administraciones: "Trabajar unidos y en equipo permite tener resultados".

La ministra ha garantizado que los efectivos y medios movilizados por el Gobierno se mantendrán en la zona todo el tiempo que sea necesario.

Moncloa ha desplegado casi 400 efectivos, entre los que se cuentan los 250 profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y miembros de otras unidades, más de 130 vehículos y otras diez aeronaves.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a través de las redes sociales "muchísima precaución" a todas las personas afectadas.

Estos, por el momento, únicamente, podrán volver a sus casas junto a la Guardia Civil y en caso de necesidad extrema.