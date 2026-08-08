Los cinco incendios en Lucena (Huelva) en 15 días hacen saltar las alarmas: "Se sospecha que son intencionados"

Las claves

Las claves Generado con IA Lucena del Puerto (Huelva) ha registrado cinco incendios en solo 15 días, lo que ha generado gran preocupación entre las autoridades. El alcalde sospecha que los fuegos podrían ser intencionados, ya que suelen producirse a la misma hora y en el mismo perímetro. Unos 30 efectivos del Plan Infoca trabajaron toda la noche para sofocar el último incendio en el paraje Santa Catalina. La Guardia Civil investiga a tres personas por imprudencia grave en otro incendio en El Cerro del Andévalo, que afectó a 1.800 hectáreas y obligó a evacuar a 380 vecinos.

La localidad onubense de Lucena del Puerto vive una auténtica oleada de incendios en su término municipal, con cinco incendios declarados en tan solo 15 días.

Esta situación, no es algo normal para las autoridades, lo que ha elevado el nivel de preocupación, especialmente por parte de los responsables políticos del municipio, que creen que estos fuegos pueden ser intencionados.

El último incendio en la zona se produjo este miércoles, en el paraje Santa Catalina, dentro de su término municipal, lo que obligó nuevamente a desplegar los servicios de emergencia encargados de la extinción de incendios.

El dispositivo desplegado por el Plan Infoca, que obligó a que una treintena de efectivos trabajaran toda la noche, con la intención de sofocar el fuego, ha sido el último episodio en la lucha contra el fuego en este término municipal.

Ya antes de producirse este fuego, el propio alcalde de la localidad, Álvaro Regidor, señaló en una rueda de prensa sobre las fiestas patronales, que existía una sospecha de que eran "intencionados", debido a que siempre se producían sobre la misma hora, y en el mismo perímetro.

Regidor señaló que estos incendios son "la principal preocupación" del consistorio, lo que ha llevado a que intenten por todos los medios que tienen a su disposición lograr esclarecer los hechos, por lo que se está patrullando la zona, con la intención de descubrir lo que está sucediendo.

Pese a que hasta la fecha no se ha producido ningún gran incendio, señaló que al equipo de gobierno "le preocupa bastante", a la vez que ha agradecido la colaboración ciudadana y el trabajo de los servicios de emergencia.

Antes de producirse el incendio en el paraje Santa Catalina, hubo que lamentar dos incendios, los dos producidos en el paraje Los Vuelos, alrededor de las 17:00 horas de la tarde, y tan solo con una semana de diferencia.

Hay que recordar que en el mes de junio, en Aljaraque, la Policía Local detuvo a un individuo como presunto autor de un incendio de rastrojos ocurrido en la zona de La Sorda, en esta localidad.

Tres investigados en el Andévalo

Las palabras del primer edil se producen en un momento en el que las autoridades también están tratando de investigar esta auténtica oleada de incendios en la provincia, que ya se ha cobrado las primeras investigaciones.

A pesar de que en esta ocasión no hubo intencionalidad, la Guardia Civil señaló esta semana que investiga a tres personas por imprudencia grave en un incendio forestal declarado el pasado 21 de julio en una finca privada de El Cerro del Andévalo (Huelva).

El fuego terminó afectando a 1.800 hectáreas de masa forestal y llegó a provocar la evacuación preventiva de 380 vecinos, siendo uno de los más graves ocurridos en la provincia en lo que va de temporada estival.

El Instituto Armado explicó que los operarios de la empresa encargada de estas tareas "carecían de las medidas de seguridad preventivas necesarias", y aunque los trabajadores intentaron sofocar el fuego por sus propios medios, las altas temperaturas, el viento y la sequedad del pasto provocaron una rápida propagación.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de delito por imprudencia grave puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año, además de multa económica. Por ello recuerda la importancia de extremar las precauciones durante trabajos agrícolas, forestales o de construcción en épocas de alto riesgo de incendio