Daniel Muñoz, el jefe de Bomberos, al año de salvar la Mezquita de Córdoba: "Fue duro. Pensé en Notre-Dame"

Se está instalando un avanzado sistema automático de detección y extinción de incendios, similar al de Notre-Dame, para reforzar la protección de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Actualmente, las obras de restauración en la zona afectada alcanzan el 80%, con una inversión cercana al medio millón de euros y la recuperación de elementos históricos.

El incendio fue originado por la batería de una barredora y, gracias a la rápida intervención y los planes de prevención, los daños fueron menores y el monumento reabrió al día siguiente.

Daniel Muñoz, jefe de Bomberos de Córdoba, recuerda la angustia vivida al salvar la Mezquita de Córdoba de un incendio hace un año, comparándolo con el desastre de Notre-Dame.

Córdoba es la única ciudad en el mundo que cuenta con cuatro bienes considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Y el jefe de bomberos de la ciudad, Daniel Muñoz, tuvo a uno de ellos en sus manos hace justo un año este sábado cuando la batería de una barredora guardada en un almacén comenzó a arder.

Las lenguas de fuego que salían por uno de los techos de la Mezquita de Córdoba se mantendrán siempre en la memoria del máximo responsable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba.

Estaba en casa aquel viernes sobre las 21,00 horas cuando recibió el primer aviso del incidente y unos minutos después ya estaba con el uniforme puesto y al frente de la treintena de bomberos que trabajaron a destajo para salvar el monumento más emblemático de la ciudad.

Reconoce que por el camino pasó angustia: "Fue un momento duro y con mucha incertidumbre, lo primero que pensé fue en Notre-Dame".

Era inevitable porque la estructura es de madera, aunque afortunadamente el incidente fue menor que la catedral parisina. De hecho, la zona se acotó y el monumento fue abierto al día siguiente al público.

Imagen del interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante la extinción de los bomberos. Bomberos de Córdoba

En parte también, como reconoce el propio Muñoz, por los simulacros previos hechos. "Los primeros momentos fueron críticos, pero nuestra experiencia nos permitió ver pronto que nos haríamos con el control", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Lo primero que hizo fue establecer los dos sectores de trabajo, uno interior con extinción y ventilación, y otro exterior en cubierta para limitar que se propagara al resto de capillas.

Pero para ello era fundamental tener un conocimiento pleno del monumento y ellos lo tenían. De hecho, reconoce que antes de llegar ya había hecho una composición mental de la situación.

El trabajo estaba muy sistematizado gracias también a las labores previas de prevención y un plan específico contra incendios para este monumento. Todo el personal conoce a la perfección la instalación y el de nuevo ingreso está obligado a hacer esta visita.

También se realizan simulacros previos y se entrenan distintos tipos de emergencias. Y en este caso la realidad no superó la ficción porque la situación se controló en horas.

En cualquier caso, cree que todas estas emergencias ponen en alerta la seguridad de monumentos emblemáticos como este. Por tanto, considera que es fundamental seguir trabajando con estos planes específicos para salvaguardar estos bienes.

Las obras, al 80 %

Un año después, las obras de la zona afectada se encuentran al 80 % de ejecución.

"Unas labores de recuperación que se basan en la búsqueda de la calidad y la excelencia, no la celeridad", justificó el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, hace unos días en una visita abierta a los medios de comunicación.

Hasta el momento la inversión ha supuesto casi medio millón de euros. Entre los trabajos destacan la columna dañada en la zona del Vestíbulo de San Nicolás o las capillas laterales, como es la Capilla de la Anunciación, cuyo retablo continúa en el taller.

Con la restauración de la columna se acometerá, igualmente, la recuperación integral el vestíbulo de San Nicolás, una actuación que ya estaba prevista de forma previa en el plan director de la Mezquita-Catedral y que también incluye la mejora de los sistemas de cableado del edificio monumental.

La bóveda de la capilla de la Anunciación, la única que colapsó en el incendio, ya está restaurada y se ha hecho una bóveda exactamente igual que la que había del siglo XVII, exactamente igual y con una bóveda calculada y dibujada con las técnicas de ahora.

Nuevo sistema como el de Notre-Dame

El pasado mes de febrero la Comisión Provincial de Patrimonio de Córdoba, dependiente de la Junta de Andalucía, dio luz verde a la instalación del nuevo sistema automático de detección y extinción de incendios mediante agua nebulizada de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Se trata del mismo sistema instalado en la catedral de Notre-Dame y que estaba previsto desde antes del incendio del monumento cordobés. En su primera fase, cubrirá las cubiertas del crucero, abarcando el coro, presbiterio, brazo norte, brazo sur y cimborrio del monumento.

De hecho, a finales de agosto llegarán las primeras piezas para la incorporación de este nuevo sistema.

Se trata de una avanzada tecnología que, a través de la pulverización de agua por microgotas y un doble mecanismo de detección por cámaras termográficas y fibroláser, busca garantizar la mejor protección del monumento contra este tipo de siniestros.

El mismo permite reducir la propagación del fuego y minimizar el impacto térmico sobre las estructuras históricas sin causar daños por el exceso de agua.

Aunque el riesgo cero no existe, señala el jefe de bomberos de Córdoba, es "un sistema muy efectivo en zonas donde existe mayor dificultad por la altura y es muy eficaz en caso de conato".

Al igual que la columna húmeda, una instalación contra incendios -una red de tuberías llena de agua a presión con tomas para mangueras- ubicada en las cubiertas del templo para garantizar la seguridad del monumento. "Esta es la joya de la corona", reconoce el jefe de bomberos.

Imagen de los trabajos de restauración a los que está siendo sometida la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras el incendio sufrido hace un año. Europa Press

A su vez, la Comisión Provincial de Patrimonio también informó favorablemente sobre el proyecto técnico de instalación de los sistemas de monitorización y videovigilancia de las cubiertas, que reforzará sus sistemas de seguridad, conservación preventiva y programas antiincendios.

El proyecto en sí recoge la instalación de siete cámaras alrededor del crucero, provistas de brazos metálicos que serán anclados a la cornisa, cuya instalación cumple el principio de reversibilidad.

Todo sea para evitar "el gran susto" que supuso el incendio hace ahora justo un año con unas imágenes que dieron la vuelta al mundo.