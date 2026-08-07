Un incendio en Niebla (Huelva) obliga a desalojar dos aldeas con más de 100 efectivos combatiendo las llamas

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en Niebla (Huelva) ha obligado al desalojo preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Más de 100 efectivos, junto con medios aéreos y terrestres, combaten las llamas en una zona con fuerte viento y mucha vegetación. El fuego se originó cerca de la carretera HU-3106 y podría haber sido causado por una negligencia, posiblemente una colilla. El incendio se produce tras otros recientes en la provincia, siendo el quinto en quince días en la zona.

Un nuevo incendio se ha producido en el Condado de Huelva, en esta ocasión en el término municipal de Niebla, cuya evolución obligó a declarar la situación el nivel de emergencia hasta la fase operativa 1, según se ha informado desde la propia Consejería de Emergencias.

En la tarde del jueves, el Plan Infoca, encargado de la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía, declaró un nuevo fuego, en esta ocasión en el paraje Raboconejo, en el término municipal de Niebla.

La evolución del incendio, ha obligado al desalojo preventivo de dos aldeas, la de Raboconejo y la de Caballón. Un centenar de efectivos del Plan de Emergencias, así como medios aéreos, trabajan este viernes con el objetivo de sofocar el fuego.

El incendio de Niebla se produce tan solo 24 horas después de que se declarase un nuevo fuego en Lucena, el quinto en los últimos quince días en la zona.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, aparte del centenar de efectivos, por diez vehículos autobombas, siete buldóceres, así como por aire se encuentran en la zona dos aviones anfibios ligeros, uno de coordinación y dos helicópteros semipesados.

🔴#IFNiebla (#Huelva). Situación operativa 1.



MEDIOS:

🧑🚒 Un centenar de efectivos

🚒 10 autobombas

🛩️ 2 anfibios ligeros, 1 de coordinación

🚁 2 semipesados

🚜 7 buldóceres



Los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento. pic.twitter.com/Nc8TDJlE0B — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 7, 2026

En este momento, los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento.

Se pudo originar por una negligencia

El incendio se originó en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13. Alrededor de las 18:30 horas se atendió en el 112 el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio que se aproximaba a las casas y que originó avisos desde distintos puntos de la provincia como Valverde del Camino, Beas o Zalamea.

La dirección de la emergencia ordenó el alejamiento preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Asimismo, se ordenó el corte de la carretera Hu-3106 de La Florida a Niebla.

Según ha informado el alcalde de la localidad, Joaquín Molina, este fuego pudo originarse debido a una "negligencia", llegando a apuntar la hipótesis de que fuera "una colilla".

Molina se ha expresado así en una entrevista en Canal Sur Radio, durante la que ha asegurado que el fuego se ha ido "expandiendo por los caminos" durante una noche que ha sido "dura y complicada" por el viento reinante en la zona a la espera de que se reincorporen por la mañana los medios aéreos.

Según el alcalde, "si no hubiera sido por el cambio de viento a última hora, el incendio se hubiera perimetrado por completo pero se escapó por una zona que no estaba todavía acordonada y la lengua de foco se agrandó y se expandió".