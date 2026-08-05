Vox 'aprieta' al Gobierno andaluz y advierte de que se opondrá a la acogida de los menas de Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Vox ha reiterado su rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) llegados a Ceuta y se opondrá a cualquier reparto en Andalucía. Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, recuerda el pacto con el PP que incluye el rechazo a la llegada de más inmigrantes ilegales a la comunidad. Vox solicita más recursos para pruebas de edad, endurecimiento de internamientos y eliminación de beneficios a los menores migrantes. El presidente de Ceuta informa que unos 1.100 menores migrantes están siendo atendidos en la ciudad y que se están realizando traslados a la Península.

Vox ha vuelto a dejar clara su postura en relación a los menores extranjeros no acompañados (menas) que continúan en Ceuta tras la irrupción de más de 70.000 personas hace unos días: la oposición rotunda.

El líder de la formación de Santiago Abascal en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, lo ha precisado a última hora de la mañana de este miércoles a través de sus redes sociales.

"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos".

Gavira se refiere al pacto firmado con el PP para apoyar en la investidura a Juanma Moreno. En concreto, en su punto 12 refleja "el rechazo frontal a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a Andalucía".

Sobre la entrada masiva de migrantes la pasada semana a Ceuta, Gavira lo ha calificado como "una invasión" y ha subrayado que aquellos que cruzaron la frontera ilegalmente "tienen que estar de vuelta en Marruecos".

"Y, si son menores, con sus padres", ha concluido el vicepresidente en su cuenta oficial de 'X'.

El pasado domingo, Gavira señalaba que la crisis migratoria sufrida en Ceuta "se está trasladando ya al litoral andaluz" y aseguraba que esta situación se trataba de "una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Desde el partido, precisan a EL ESPAÑOL, solicitan el empleo de más recursos para la realización de pruebas de edad obligatorias, el endurecimiento del internamiento y la eliminación de los beneficios a los menas. El objetivo es "frenar la invasión migratoria promovida por Sánchez".

Del mismo modo, desde la formación insiste en que "los ilegales de Ceuta deben ser devueltos por donde vinieron" y se muestran convencidos de que "Marruecos y el Gobierno han orquestado la crisis".

Las declaraciones de Gavira están en consonancia con las de otros líderes de Vox presentes en gobiernos de coalición con el PP en comunidades autónomas.

Este miércoles, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle (Vox), ha reiterado que se opondrá "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores".

"Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península.