Muere un hombre de 52 años tras quemarse a lo bonzo en Granada

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Las claves Generado con IA Un hombre de 52 años y nacionalidad finlandesa falleció tras prenderse fuego en una finca privada de Órgiva, Granada. La víctima, que vivía en la calle, llevaba entre tres y cuatro semanas deambulando por el municipio antes del suceso. El hombre se introdujo en una bañera, se roció con alcohol y se prendió fuego; fue localizado tras el incendio. La Guardia Civil y la Policía Local investigan las circunstancias exactas de la muerte, con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos.

Un hombre de 52 años y nacionalidad finlandesa ha fallecido en la madrugada de este miércoles en la localidad granadina de Órgiva después de prenderse fuego en el interior de una finca privada, según han confirmado fuentes municipales.

La víctima, que vivía en la calle y llevaba entre tres y cuatro semanas deambulando por el municipio de la Alpujarra, accedió durante la madrugada a una finca situada junto a la avenida González Robles, donde se acumulaba mobiliario antiguo.

Allí se introdujo en una bañera y, según las primeras informaciones, se habría rociado con alcohol antes de prenderse fuego.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha explicado que el hombre fue localizado tras el incendio y ha señalado que, durante sus primeros días en la localidad, había sido atendido por los servicios sanitarios al presentar, presuntamente, problemas de salud mental.

Tras recibirse el aviso, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazaron hasta el lugar. Las llamas no llegaron a propagarse más allá del punto donde se encontraba la víctima.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, que trata de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.