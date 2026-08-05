El Gobierno andaluz da por cerrada la mayor crisis política de Juanma Moreno tras el archivo a los cribados de cáncer

La oposición, especialmente a través de la asociación Amama, ha criticado duramente la gestión sanitaria, aunque la justicia ha desestimado las denuncias relacionadas con el caso.

La Junta ha invertido más de 100 millones de euros en reforzar los cribados, contratando al 90% de los profesionales prometidos e implantando el modelo de acto único para agilizar los resultados.

El error afectó a 2.317 mujeres, principalmente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que no recibieron a tiempo los resultados de sus pruebas.

La Fiscalía ha archivado todas las denuncias presentadas por el fallo en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, cerrando así la mayor crisis política y sanitaria del gobierno de Juanma Moreno.

El Gobierno andaluz da por cerrada la mayor crisis política y sanitaria que ha sufrido el Ejecutivo de Juanma Moreno durante sus siete años de mandato: la del fallo de los cribados de cáncer de mama.

El archivo por parte de la Fiscalía de las dos últimas causas que permanecían abiertas por las denuncias presentadas a raíz de los fallos detectados en los programas de cribado permitirá al Gobierno autonómico pasar página.

Y también evitar que la oposición siga utilizando el cáncer de mama como arma política.

En total, la Fiscalía ha archivado una quincena de denuncias impulsadas por El Defensor del Paciente, junto a particulares y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía y la asociación Amama.

"Una vez más, la oposición ha pinchado en hueso, quienes siempre han querido usar la sanidad pública andaluza para atacar al Gobierno y sacar rédito político", señaló este martes, en un audio remitido a los medios, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Sanz dijo que se avisó "a todas y cada una de las mujeres" y que en dos meses tenían realizada la prueba correspondiente.

Plan de choque y acto único

Desde entonces, la Junta ha destinado una inversión de más de 100 millones de euros en reforzar los cribados en la comunidad, la contratación del 90% de profesionales sanitarios de los 705 a los que se comprometió y la implantación del acto único, mediante el cual las mujeres se realizan la prueba y reciben el resultado el mismo día.

Por todo ello, Sanz pidió a la oposición que "cese su estrategia electoralista de acoso y derribo" de la sanidad pública andaluza porque "han fracasado en su estrategia de ataque político y jurídico".

Todo comenzó hace unos diez meses, en octubre de 2025, cuando se conoció que un error en el sistema había provocado retrasos en el programa de cribado del cáncer de mama del SAS.

El problema se acotó en 2.317 mujeres. La mayoría había sido atendida en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y con resultados dudosos o no concluyentes no fueron notificadas a tiempo sobre los resultados de las pruebas.

En pocas horas el asunto se convirtió en una causa política. Centenares de personas se concentraron frente a la sede de la Consejería de Sanidad justo cuando Juanma Moreno aparecía en pantalla para anunciar el cese de la entonces consejera, la sanitaria Rocío Hernández.

En aquellos días, en una entrevista en EL ESPAÑOL, Moreno reconoció que se había cometido un fallo y que habría más ceses, haciéndolo efectivos a las pocas semanas.

Pero la causa fue el acicate de la oposición, sobre todo, a través de la asociación Amama y de su presidenta, Ángela Claverol, una mujer anónima que adquirió cierta fama tras sus continuas apariciones en la prensa, a veces aportando datos que, posteriormente, no podía corroborar con hechos.

También achacando directamente la muerte de varias mujeres de cáncer a este error de la Junta.

No obstante, aunque sus reivindicaciones y críticas hacia la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se acentuaron tras aquella crisis, estas venían de largo.

Prácticamente desde que Ángela Claverol cogió las riendas de la entidad como presidenta, en 2019, justo cuando Moreno comenzó a gobernar entonces con Ciudadanos.

Estas críticas se acrecentaron durante la Covid. Sin llegar a ir a los tribunales, Claverol sí denunció públicamente, en concreto en un reportaje publicado por EL ESPAÑOL en octubre de 2020, la situación de las mujeres enfermas de cáncer.

Las enfermas de cáncer desahuciadas del hospital al no caber por la Covid: "Ya han muerto mujeres", rezaba en el titular.

"Ahora todo es covid. Covid y más covid. Las demás enfermedades no existen", aseguró hace seis años cuando entonces era paciente oncológica.

En el reportaje, Claverol denunciaba que, durante el confinamiento, incluso meses después, se suspendieron tratamientos oncológicos y se habían aplazado pruebas en los hospitales. Una cuestión que desmintió la propia Consejería.

La presidenta no acudió a los tribunales en aquel entonces, como sí hizo con el caso de los cribados de cáncer, y finalmente han terminado archivados.

No obstante, desde el PSOE andaluz insisten en que "no van a dejar de pelear". Consideran que con el archivo "no acaba la negligencia política y responsabilidad sanitaria" del ejecutivo andaluz al respecto, a pesar de que la justicia ya ha dado su veredicto.