La brecha de la financiación autonómica crece: un andaluz recibe 876 euros menos que un cántabro

La consejera de Economía de Andalucía, Carolina España, y el ministro de Hacienda, Arcadi España. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía recibió en 2024 un total de 1.634 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas según el sistema de financiación. Cada andaluz percibió 193 euros menos que la media nacional, 286 euros menos que un catalán y 876 euros menos que un cántabro en financiación por habitante ajustado. La Junta de Andalucía critica el modelo de financiación autonómica de 2009, al considerar que perjudica sistemáticamente a la región y agrava las desigualdades. El Gobierno andaluz considera este déficit de financiación como un "agravio institucionalizado" y pide un sistema más igualitario para todas las comunidades.

La Junta de Andalucía ha lamentado que la comunidad recibió 1.634 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades autónomas en 2024, en aplicación del criterio de población ajustada.

La cifra ha sido extraída del análisis de la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), a partir de datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

"Esto significa que cada andaluz, en 2024, recibió 193 euros menos que la media en términos de financiación por habitante ajustado. O que recibió ese año 286 euros menos que cada catalán y 876 euros menos que un cántabro", ha lamentado este miércoles la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Carolina España.

Por tanto, la comunidad ha vuelto a ser la región de régimen común más perjudicada por el modelo de 2009, aprobado por acuerdo entre el PSOE y ERC. "No se puede mantener un sistema que perjudica sistemáticamente a los mismos", ha señalado la vicepresidenta.

La también portavoz del Gobierno ha añadido que Andalucía "es la comunidad que, de nuevo, sufre el mayor déficit de financiación, por un sistema que nació siendo lesivo para una parte muy importante de los españoles, gracias al acuerdo suscrito en su día por el PSOE de Zapatero con ERC".

Todo ello mientras el nuevo sistema continúa bloqueado. No obstante, España cree que este, "también pactado con los independentistas, agrava aún más las diferencias".

A su juicio, "persigue es pagar la factura del apoyo de los independentistas a un Gobierno débil, incapaz de gobernar y que vive apuntalado en la Moncloa".

Por todo ello, cree que la situación es "intolerable" y el Gobierno andaluz no puede consentir este "agravio institucionalizado" hacia el 18% de la población española, que son los andaluces.

Esta brecha en la financiación ha sido el caballo de batalla de la Junta de Andalucía en estos siete años de gobierno de Juanma Moreno y también desde antes.

Durante el Gobierno de Susana Díaz, con María Jesús Montero como consejera de Hacienda, el propio Juanma Moreno, entonces en la oposición, apoyó una petición expresa para elaborar un nuevo sistema de financiación más igualitario para todas las comunidades.