Las fiscalías provinciales archivan todas las denuncias por el fallo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía

La presidenta de la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama, Amama, Ángela Claverol. Jesús Hellín. E.P.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía ha archivado todas las denuncias relacionadas con los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, sin apreciar indicios de delito. El archivo afecta a una quincena de denuncias impulsadas por la asociación El Defensor del Paciente, particulares y partidos como Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Las investigaciones incluyeron denuncias por posibles irregularidades y la presunta desaparición de pruebas médicas, pero se comprobó la integridad de los datos. A pesar del cierre judicial, persiste la polémica política, con críticas de la oposición sobre la gestión y la transparencia del Gobierno andaluz en este asunto.

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que permanecían abiertas por las denuncias presentadas a raíz de los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Con esta decisión, todas las denuncias relacionadas con el caso han quedado cerradas sin que se hayan apreciado indicios de delito.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE han confirmado el archivo de la quincena de denuncias impulsadas por la asociación El Defensor del Paciente, junto a particulares y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía. La información había sido adelantada por el diario Ideal.

El pasado mes de marzo, el Ministerio Público ya informó del archivo de nueve denuncias tramitadas por las fiscalías provinciales: dos en Granada, dos en Jaén, dos en Sevilla, dos en Almería y una en Málaga.

Previamente, en febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado otras tres denuncias dirigidas contra cargos públicos aforados por posibles irregularidades en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama, al no encontrar indicios de delito.

No obstante, remitió las actuaciones a las fiscalías provinciales para que analizaran cada caso de forma individual.

Asimismo, en diciembre, la Fiscalía de Sevilla acordó el archivo de la investigación sobre la presunta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), después de comprobar la integridad de los datos.

Pese al cierre de todas las causas judiciales, la polémica continúa en el plano político.

Durante una sesión del Parlamento andaluz, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aseguró que la crisis de los cribados de cáncer de mama constituye el "mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza y defendió que su formación siempre ha centrado el debate en las responsabilidades políticas de la Junta.

En la misma línea, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía, Ángeles Férriz, criticó la "total opacidad" del Ejecutivo andaluz y acusó al Gobierno autonómico de "atacar, amenazar, insultar, perseguir e incluso intentar sancionar" a quienes denunciaron públicamente el caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.