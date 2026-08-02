La increíble historia de César: de cerrar su joyería en Colombia tras la Covid a ser fichado desde Córdoba por Bvlgari

Imagen de César en la Escuela de Joyería de Córdoba. Cedida.

Las claves

Las claves Generado con IA César Augusto, joyero colombiano, fue seleccionado por Bvlgari para formarse y trabajar en sus talleres de Italia tras cerrar su joyería en Colombia debido a la pandemia. César llegó a Córdoba para estudiar impresión 3D en la Escuela de Joyería y, tras superar tres años de trámites burocráticos, accedió a la formación especializada. Bvlgari eligió a ocho estudiantes de la Escuela de Joyería de Córdoba, considerada la mayor cantera de talento de Europa, para completar su formación en Valenza, Italia. El sector joyero cordobés concentra el 95% de la producción andaluza y el 60% de la nacional, con una escuela que ha formado a más de 1.600 alumnos desde 1994.

Pocas firmas representan el lujo y la alta joyería como Bvlgari.

Fundada en Roma hace más de 140 años, la casa italiana ha convertido la artesanía, la innovación y la excelencia en su sello de identidad, hasta el punto de que ser parte de sus talleres es el sueño de miles de joyeros de todo el mundo.

Ahora, será César Augusto, un colombiano alumno de la Escuela de Joyería de Córdoba, quien lo cumpla después de haber sido elegido por la firma para seguir formándose con ellos.

Este colombiano de 44 años ha estado ligado a la joyería toda su vida. Según cuenta a EL ESPAÑOL, cuando era pequeño ayudaba en el taller de su tía durante las vacaciones escolares. Y así comenzó todo.

César montó su propio negocio en su tierra natal, pero la pandemia se lo llevó por delante. La difícil situación lo obligó a "vender todas las máquinas para poder comer".

Como en muchas otras historias, la Covid-19 supuso un antes y un después en su vida. No hace falta más que remitirse a los hechos.

Una FP de la Junta de Andalucía

Con el objetivo de buscar oportunidades y seguir aprendiendo, el protagonista de este texto se fijó en un curso de impresión en 3D impartido en Andalucía. En Córdoba concretamente.

Así, la Escuela de Joyería de la ciudad, un organismo dependiente de la Consejería de Educación de la Junta, acabó convirtiéndose en su destino; el trampolín que le ha dado la oportunidad que siempre soñó pero que nunca imaginó que se hiciera realidad.

César ha sido uno de los ocho elegidos por la prestigiosa Bvlgari para continuar formándose en sus talleres. Estos están ubicados en la ciudad italiana de Valenza, "la cuna de la joyería" si le preguntan al colombiano.

El proceso de selección ha sido relativamente sencillo. Al igual que otros compañeros, envió su currículum y, tras la primera entrevista, está a la espera de atar los últimos cabos.

A partir de octubre, César estará aprendiendo en los talleres italianos y cuatro meses después comenzará a trabajar para la casa durante un periodo de seis meses.

Tres años esperando la documentación

Sin embargo, llegar hasta aquí "no ha sido fácil". El colombiano aterrizó en Córdoba hace cuatro años y en ese momento comenzó un largo camino protagonizado por la burocracia.

No fue hasta tres años después de llegar a la ciudad andaluza cuando César consiguió reunir toda la documentación necesaria para ingresar en la formación.

En la escuela ha aprendido todo el ciclo de producción de una joya artesanal: desde la fundición a la elaboración de las piezas partiendo de laminados y semielaborados.

Pero no es el único alumno de esta FP que los próximos meses volará hasta Valenza para formarse en la cuna de la alta joyería.

De piloto a creadora de joyas

Lo hará también Laura, una granadina de 23 años que, tras no ser admitida en la carrera de sus sueños -pilotaje aéreo- decidió apostar por lo que siempre le había gustado: el arte y la moda.

Así comenzó sus andanzas en el mundo de los metales y las piedras preciosas.

Al igual que su compañero, la granadina es plenamente consciente de que tendrá que hacer sacrificios para conseguir sus sueños. El más difícil el de estar fuera de casa.

No obstante, los dos joyeros están dispuestos a hacerlos. "Si te gusta lo que haces, no hay problema en irte de casa", defienden tajante.

La mayor cantera de talento de Europa

La emblemática entidad se ha fijado en la escuela porque es la mayor cantera de talento de Europa, con más de 1.600 alumnos formados desde 1994 y un índice de inserción laboral que ronda el 80%.

Personal altamente cualificado en una industria de máxima exigencia, y que tiene en Córdoba su máxima expresión nacional.

La joyería cordobesa es uno de los grandes motores económicos andaluces y nacionales: hay más de 1.250 empresas (entre manufactureras y comercializadoras).

El sector joyero cordobés concentra el 95% de la producción andaluza y el 60% de la nacional, además de generar alrededor de 15.000 puestos de trabajo.

A ello se suma una creciente proyección internacional, reflejada en un incremento de las exportaciones superior al 14% en los últimos años.

La Escuela es heredera de una tradición milenaria en la ciudad, pues desde tiempos del califato la fama de los plateros cordobeses es legendaria.

Es además Centro Nacional de Referencia, lo que acredita su importancia para toda la industria española.

Funciona desde 1994, y desde 2006 está enclavada en el corazón del Parque Joyero de Córdoba, el epicentro de la industria. La cercanía a las empresas y sus necesidades es máxima.

El programa se compone de siete cursos que se van adaptando a lo que piden las empresas.

En definitiva, si la Escuela de Joyería de Córdoba lleva más de tres décadas formando a algunos de los mejores profesionales del sector, la oportunidad que ahora brinda Bvlgari supone, para muchos de sus alumnos, la joya de la corona.