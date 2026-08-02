Herido, desorientado y sin poder salir: rescatan a un hombre de 67 años tras dos días atrapado en un arroyo en Jaén

Rescate del vecino de Arroyo del Ojanco tras estar más de dos días atrapado en un cauce. Guardia Civil

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Las claves Generado con IA Un hombre de 67 años fue rescatado tras pasar más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo en Arroyo del Ojanco, Jaén. La víctima cayó de forma accidental mientras paseaba y no pudo salir por sí mismo debido a la difícil orografía del terreno. Intentó avanzar a lo largo del cauce durante casi cinco kilómetros, pero el agotamiento, las temperaturas y las contusiones lo dejaron inmovilizado cerca de la población. Fue rescatado gracias a las peticiones de auxilio que escuchó un vecino y a la intervención conjunta de la Guardia Civil y varios habitantes de la localidad.

Un hombre de 67 años, vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén), fue rescatado el pasado sábado por la Guardia Civil, después de estar más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo tras sufrir una caída accidental.

La víctima explicó a los agentes que la tarde del pasado jueves, 30 de julio, salió a pasear por las inmediaciones de la localidad, cuando cayó de forma accidental al interior del cauce, en una zona situada varios kilómetros aguas abajo del lugar donde finalmente fue localizado.

"Debido a la orografía del terreno, caracterizada por taludes de difícil acceso, no pudo salir del cauce por sus propios medios", según ha explicado el instituto armado en una nota.

Asimismo, la Benemérita ha explicado que durante la jornada del viernes, el hombre avanzó aproximadamente cinco kilómetros por el interior del cauce, en dirección al casco urbano, en busca de una zona por la que pudiera abandonar el cauce.

Sin embargo, las múltiples contusiones, unidas al progresivo agotamiento físico y a las elevadas temperaturas registradas, le impidieron continuar, quedando inmovilizado a unos 200 metros de la población.

Sobre las 21.00 horas del sábado, un vecino que paseaba por la zona escuchó las peticiones de auxilio de la víctima y alertó inmediatamente a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto de Beas de Segura, cuyos componentes localizaron a la víctima en un evidente estado de debilidad, desorientación y con múltiples contusiones.

Ante la dificultad que presentaba la extracción, los agentes, con la colaboración de varios vecinos de la localidad, habilitaron un sistema de elevación mediante cuerdas y un manto empleado habitualmente en la recolección de aceituna, con el que lograron rescatar a la víctima con seguridad.

Una vez puesta a salvo, la víctima fue atendida y trasladada al Hospital de Alta Resolución de La Puerta de Segura para recibir asistencia médica.