Detenido un hombre de 37 años por siete robos con fuerza en viviendas y establecimientos de Íllora (Granada)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 37 años ha sido detenido en Íllora (Granada) por siete robos con fuerza en viviendas y establecimientos durante el mes de julio. La Guardia Civil investigó las denuncias presentadas entre el 10 y el 24 de julio, la mayoría por robos nocturnos en viviendas, comercios y un camión. El detenido, con numerosos antecedentes, reconoció los hechos y parte de los objetos sustraídos han sido recuperados y devueltos a sus propietarios. El Juzgado de Guardia de Loja decretó la libertad con cargos para el detenido tras su puesta a disposición judicial.

Un hombre de 37 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza, tras cometer siete sustracciones en viviendas y establecimientos de la localidad de Íllora (Granada) durante el mes de julio.

La Guardia Civil del municipio comenzó la investigación tras tener conocimiento de las denuncias por sustracciones presentadas entre los días 10 y 24 de julio, en las que los perjudicados comunicaban el acceso, principalmente nocturno, a sus viviendas, anexos y establecimientos comerciales, según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Tras su localización, se procedió a su detención. El detenido pasó este viernes, 31 de julio, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Loja (Granada), que ha decretado su libertad con cargos.

Entre los hechos investigados hasta la fecha se incluyen cuatro robos en viviendas, dos robos en establecimientos de hostelería y un robo de gasoil del depósito de un camión. En total, siete hechos delictivos, que el detenido reconoció ante los agentes, sin descartar que en los próximos días puedan presentarse nuevas denuncias por hechos ocurridos durante el mes.

Asimismo, la reiteración de estos hechos había generado malestar entre los vecinos, ya que el autor aprovechaba la ausencia de los moradores para acceder mediante escalo, fractura, forzamiento o rotura de puertas y elementos de cierre, para sustraer dispositivos electrónicos como móviles, táblets o televisiones, dinero en efectivo y otros efectos.

De esta manera, la investigación se centró en un individuo, conocido por sus numerosos antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. Con la colaboración de la Policía Local de Íllora, han conseguido recuperar parte de los efectos sustraídos que el presunto autor ocultó en distintos puntos de la localidad, los cuales han sido devueltos a sus legítimos propietarios.