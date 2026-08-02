Ana Mestre, presidenta del Parlamento andaluz: "La legislatura será productiva. El pacto PP-Vox sale de las urnas"

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Parlamento andaluz

"El mayor ejemplo para los andaluces ha sido la capacidad de acuerdo y de diálogo que ha tenido Juanma Moreno para pactar con Vox". "Que el segundo problema de los andaluces sea la crispación y la corrupción política a nivel nacional dice muy poco de los servidores públicos". "Para mí no es una utopía que podamos navegar en la misma dirección defendiendo ideas distintas, pero llegando a punto de encuentro".

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Mestre, nueva presidenta del Parlamento andaluz, apuesta por una legislatura productiva y destaca que el pacto PP-Vox responde al mandato de las urnas. Entre sus principales objetivos están modernizar la institución, avanzar hacia el papel cero y garantizar que el Parlamento refleje las necesidades de los más vulnerables. Mestre aboga por el diálogo y la lealtad institucional, rechazando la crispación y el enfrentamiento estéril en la Cámara andaluza. Destaca la importancia de la responsabilidad de los representantes públicos y la necesidad de que el Parlamento sea percibido como una institución útil por la sociedad.

Ana Mestre (Jerez de la Frontera, 1981) es una política con la piel ya curtida en muchas batallas tras más de 25 años en el oficio.

Mestre ha sido concejala, candidata por el PP en Sanlúcar de Barrameda, diputada, delegada de la Junta en Cádiz y vicepresidenta de la Mesa, antes de convertirse hace unos días en la presidenta del Parlamento andaluz y en la segunda autoridad en Andalucía, tras el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Es decir, conoce bien el ámbito de la gestión y el día a día con los vecinos y el institucional, que es el que le toca ahora. A pesar de su aspecto aniñado, asegura que no le va a temblar el pulso a la hora de pedir respeto. "La vehemencia no está reñida con la falta de respeto".

También para que la Cámara no se convierta en un ring. No obstante, sabe que no lo va a tener fácil. El día que se estrenó el PSOE de María Jesús Montero le dio plantón al abandonar la bancada. "Dice muy poco de ellos", asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL.

En estos cuatro años quiere hacer del Parlamento una institución más dinámica, llegar al papel cero y sobre todo a los andaluces. "Aquí se aprueban las leyes y es de vital importancia".

Y también está convencida de que la legislatura será productiva. "No se nos puede olvidar que el pacto del PP con Vox ha emanado de las urnas y ha imperado el sentido común".

¿Cuáles son sus principales objetivos como presidenta del Parlamento en esta legislatura?

Que la Cámara andaluza sea de verdad el fiel reflejo de las necesidades de las personas más vulnerables, de las que necesitan el mayor de los esfuerzos de sus cargos públicos, y que se sientan dignamente representados.

Y todo ello imperando un ambiente de diálogo, de respeto y de lealtad, con el fin de llegar a los acuerdos que los ciudadanos necesitan.

A su vez, la gestión en sí del Parlamento y el cumplimiento del reglamento. Un acicate tiene que ser su reforma, así como culminar toda la digitalización. Es decir, que la casa funcione mejor y a la vez podamos tener una relación con los ciudadanos mucho más ágil y fluida.

Respecto al reglamento en sí, ¿qué es lo que más urge cambiar o qué cree que está más obsoleto?

Hay muchas cuestiones más bien técnicas que restan la agilidad hoy en día, más que burocracia, por ejemplo los tiempos y los plazos, garantizando por supuesto todos los procesos y el control al Gobierno.

Hoy en día nada más que con el hecho de introducir lo digital, ya han cambiado muchas cosas. Hemos avanzado mucho en el papel cero, pero hay que seguir. Por ejemplo, las últimas enmiendas en el Parlamento se hicieron telemáticamente.

"Cada uno dueño de sus acciones, pero más allá tenemos una responsabilidad institucional"

Pero a mí me preocupa mucho, y para eso estamos aquí, es el trato por la sociedad. La apertura del Parlamento en pro de la representatividad, de la solución de los problemas y de que el debate de esta Cámara sea real, no ficticio. Tras ello, lo que viene y emana a raíz de las iniciativas, son soluciones. Pues en eso debemos trabajar.

¿Cómo le explicaría a un niño de 14 o 15 años para qué sirve el Parlamento?

Es donde se elaboran y se modifican leyes, las normas para que una sociedad tenga recursos y para que la vida sea mejor para todos. Las familias tienen en el seno del Parlamento de Andalucía un referente institucional, porque en el seno de una familia hay de todo, todo tipo de problemas.

Y aquí se debate y se trabaja sobre todo tipo de problemas que tiene la sociedad. Por lo tanto, será una cámara legislativa útil a la sociedad cuanto más permeable sea capaz de ser.

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, posa para la entrevista a EL ESPAÑOL. Parlamento andaluz

Entonces los jóvenes y niños deben conocerlo, por eso hacen las visitas y yo se lo agradezco muchísimo a todas las comunidades educativas.

Y a partir de ahí, pues seremos nosotros los que nos tenemos que encargar de que vean en el Parlamento como una institución útil, pero dependerá de la actitud de sus señorías.

¿Cómo cree que se va a desarrollar esta legislatura en la Cámara andaluza? ¿La augura movida tras el pacto de coalición con Vox?

Yo creo que va a ser una legislatura productiva. Sabemos cuál es el rumbo que tenemos puesto en marcha y podremos seguir avanzando en pro del marco legislativo andaluz.

Por lo tanto, es muy importante que estemos muy centrados en abordar los retos y las aspiraciones de una sociedad andaluza que tiene necesidades.

Pero que también quiere ser una sociedad referente en materia formativa, empresarial, en materia de tecnología. Por tanto, no podemos ni perder el tiempo, ni tampoco ahogarlo en discusiones.

"Que los ciudadanos vean al Parlamento como una institución útil dependerá de la actitud de sus señorías"

Son estériles y aquí consiste en confrontar, por supuesto, pero para llegar a algún puerto, porque eso de confrontar, para que no llegue a ningún buen puerto, pues para ese viaje no hace falta alforja.

No obstante, también es verdad que habrá momentos en los que se dispare esa crispación porque hay dos procesos electorales el próximo año, aunque espero que esta Cámara, como normalmente ha sabido hacer, se abstraiga de todo ese fango.

La izquierda no se lo va a poner fácil, desde luego empezó muy tensa con el plantón del PSOE al abandonar los escaños cuando usted iba a leer su declaración de intenciones sobre qué Parlamento queremos ser...

Cada uno es dueño de sus acciones, de sus palabras y por lo tanto, creo que más allá de una discrepancia hay que saber que tenemos una responsabilidad institucional y que todos representamos a los ciudadanos que nos votan.

Y ante una intervención donde se pretende fijar el foco de una legislatura con una serie de premisas y que hay buena intención tras él, si una bancada se levanta cuando no tiene nada que ver con el discurso, pues dice muy poco de ellos, pero no obstante, esta no será la tónica general.

¿Cree que tendrá que emplear muchas veces el ‘silencio, señorías’? Tiene buen maestro con Jesús Aguirre...

Sin duda. Sobre todo, mientras estemos en la sala Jiménez Becerril, es más pequeña, todo se escucha más, sus señorías hablan y es como si tuvieran los micrófonos activados y por lo tanto es complicado. Pero bueno, todo fuera eso.

¿Teme que al Parlamento también llegue la crispación nacional teniendo en cuenta en un solo año se van a celebrar dos elecciones?

Yo espero que el Parlamento Andalucía quede al margen de ese debate y podamos avanzar y discutir en clave andaluza, que para eso somos la Cámara andaluza legislativa. Todo lo demás será enfangar y será lo contrario a propiciar los acuerdos que Andalucía necesita.

Así que aunque no voy a ser ilusa, creo que terminaría afectándole si no tenemos presente que los andaluces nos han prestado su confianza para que seamos útiles y para que resolvamos los problemas de Andalucía.

Ya después que cada uno, de puertas para afuera, haga valer su condición y su situación. Pero de puertas para adentro en la Cámara, espero que no perdamos el sentido de la utilidad que esta tiene que tener.

¿Qué se siente siendo la segunda autoridad en Andalucía tras el presidente de la Junta?

No me ha dado tiempo a pensarlo. Siento lo mismo que la Ana Mestre de vicepresidenta primera, de delegada de la Junta y de concejala. Siento una gran responsabilidad.

Usted lleva muchos años en política, ¿qué etapa ha disfrutado más?

Como concejala ha sido súper enriquecedora para conocer a la sociedad de verdad; como delegada del gobierno, lo puedo resumir en que ha sido la utilidad y como vicepresidenta primera, el orgullo de llevar el nombre de la institución.

¿Sabe si en algún momento estuvo sobre la mesa de negociación entre PP y Vox la presidencia del Parlamento como una de las cesiones para alcanzar el pacto de gobierno?

Lo desconozco.

Respecto a este pacto ¿usted era más partidaria de ir de nuevo elecciones o de firmar ese pacto con Vox? Juanma Moreno dijo que no había otra alternativa, o el pacto o ir a las urnas y diez meses de parálisis.

Coincido plenamente con el presidente porque el sentido común ha imperado y el mayor ejemplo para los andaluces ha sido tener la capacidad de acuerdo y de diálogo que ha tenido. Era lo más útil para Andalucía y lo más parecido al resultado tras las urnas.

Eso no lo podemos olvidar, este pacto emana de las urnas. No tiene nada que ver con otros pactos, que se producen quizá basados en unos intereses ajenos a las urnas y que no representan quizá la voluntad del pueblo, tal y como así se manifestó.

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Parlamento andaluz

Este acuerdo emana de los resultados de las urnas, claramente, y por tanto, en ese afán de ser útiles y de evitar la parálisis de nuestra tierra, el presidente hizo lo que tenía que hacer.

Lo que se ha hecho ha sido lo más sensato por el interés general de los andaluces y no por el particular o partidista.

¿Cree que a Juanma Moreno le va a temblar el pulso si Vox se enroca y pide cuestiones que quizás se exceden incluso el reglamento?

Yo no voy a valorar todas las acciones del presidente de la Junta, ni tampoco creo que tengamos que ponernos en esa tesitura. Yo creo que una cosa tras la otra.

Cuando uno ya tiene la responsabilidad del gobierno y de la gestión, también se ven las cosas de otra manera o se buscan soluciones de otra manera y alternativas a esas soluciones. Por lo tanto, entiendo que cuando se llegue a ese río cruzaremos el puente.

Hablaba antes de de la crispación... El otro día en una encuesta del Centra reflejaba que la corrupción y la desconfianza en la política como el segundo problema de los andaluces, tras la vivienda ¿qué le parece?

Esto dice muy poco de los servidores públicos. Evidentemente en un sistema democrático y ya maduro como el español no se entiende el siglo XXI la corrupción y esa corrupción ha llevado a una crispación que no beneficia tampoco a la sociedad.

Que sea la vivienda el primer asunto, me parece lógico viendo lo que estamos viviendo en nuestros entornos. Pero que el segundo sea la crispación y la corrupción denota una falta de transparencia, quizá, en la gestión de algunos y a la vez, falta de sintonía y reconocimiento al papel que nos otorgan los ciudadanos que deja mucho que desear a estas alturas.

Título del Sumario "Yo entiendo la defensa de las ideas desde la palabra y no desde el insulto, ni desde el menosprecio al adversario, para nada"

Esos temas tendrán que revertirse más pronto que tarde y sigo pensando que solo podrá ser posible con el cambio de actitudes, porque solo eso hará posible que la crispación baje, que la polarización se reduzca y que podamos encontrar de nuevo líneas de trabajo conjunto y cauces en los que navegar conjuntamente.

No podemos estar toda la vida enfrentados, tendremos que nadar en el mismo río y, aunque cada uno defienda lo suyo, haya puntos de encuentro como normalmente siempre he existido en este país.

Yo entiendo que usted como presidenta tiene que decir eso, pero ¿usted lo cree realmente?

Sí, es que creo en eso. Es que para mí no es una utopía y se lo dice una que vehemente en la tribuna. Pero la vehemencia no está reñida con la crispación, ni con la falta de respeto.

Para mí no es una utopía que podamos navegar en la misma dirección defendiendo ideas distintas, pero llegando a punto de encuentro.

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Parlamento andaluz

Yo entiendo la defensa de las ideas desde la palabra y no desde el insulto, ni desde el menosprecio al adversario, para nada. Es más, me encanta la gente que me hace reflexionar al no pensar lo mismo que yo. Entonces callo, interiorizo, analizo y modifico o no mi actitud, mi respuesta o mi idea.

Eso es posible porque, por ejemplo, en mi forma de ser y de actuar en política no es una utopía, es que es lo lógico, ninguno estamos en muchas ocasiones en el 100% de la verdad y hay reflexiones que por qué no te hacen pensar y cambiar.