Arde una embarcación en el puerto de Motril y dos personas resultan heridas con quemaduras

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas han resultado heridas tras el incendio de una embarcación en el puerto de Motril. El siniestro ocurrió a las 13:43 horas, posiblemente por la deflagración de una bombona y fuego en el motor. El propietario del barco y su hija fueron evacuados al hospital Santa Ana de Motril con quemaduras de diversa consideración. Bomberos, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y otros servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación.

Dos personas han resultado heridas este jueves al arder una embarcación en la localidad granadina de Motril, según ha informado el 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este ente, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se ha producido a las 13:43 horas, cuando varios testigos han alertado de un barco incendiado en el pantalán que hay junto al club náutico del municipio.

Los avisos al centro de coordinación han comunicado que en el interior de la nave se ha podido producir, al parecer, la deflagración de una bombona y fuego en el motor.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Motril para la extinción, junto con Guardia Civil y Salvamento Marítimo de Almería. El 112 ha alertado también a Policía Nacional y Local, Cruz Roja, a la Autoridad Portuaria y a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del instituto armado, dos pasajeros, el propietario y su hija, han sido evacuados en ambulancia al centro hospitalario comarcal Santa Ana de Motril con quemaduras de diversa consideración.