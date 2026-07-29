Moguer muestra su "absoluto rechazo" a la agresión de una niña por parte de otras menores y abre un expediente

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Moguer ha abierto un expediente tras la agresión sufrida por una menor a manos de otras menores en el municipio. El consistorio condena firmemente la violencia y ha activado recursos sociales y equipos de apoyo psicológico para atender la situación. Las menores presuntamente implicadas son inimputables por tener menos de 14 años, aunque la Fiscalía de Menores estudia medidas. El caso ha generado gran rechazo en redes sociales y las autoridades mantienen la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía.

El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha abierto un expediente, dentro de sus competencias, con respecto a la agresión sufrida por una menor en el municipio a manos de otras menores de edad, difundida por redes sociales y ha activado los recursos sociales del municipio.

En un comunicado, el Consistorio ha expresado su "más firme condena" y ha manifestado su "absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico"

"Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad", ha señalado.

Además, el Ayuntamiento señala que se trata de "un asunto de especial sensibilidad, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos como por la edad de las personas implicadas", por este motivo el procedimiento se encuentra bajo la tutela y supervisión del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Menores.

Desde el propio Ayuntamiento de Moguer, se han activado todos los recursos municipales necesarios para atender esta situación, colabora con las autoridades encargadas de la investigación y mantiene un contacto permanente con la Guardia Civil, que ya ha trasladado las diligencias a la Policía Judicial.

Activados los equipos de intervención psicológica

En el ámbito de sus competencias, desde el Ayuntamiento de Moguer, han señalado que se ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos, mientras se están siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones.

Además, han indicado que desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso", han explicado.

En paralelo, el Ayuntamiento ha trasladado un mensaje "de tranquilidad y responsabilidad" a la ciudadanía para que "la investigación siga su curso con todas las garantías legales y con el máximo respeto a la protección de los menores implicados".

"El Ayuntamiento de Moguer continuará colaborando con las autoridades competentes y actuando con la máxima diligencia dentro del marco de sus competencias", señala.

"Reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, nuestro absoluto rechazo a cualquier muestra de violencia y nuestra defensa de la convivencia, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de nuestra sociedad", finaliza el comunicado.

Inimputables por la edad

Las cinco menores, que presuntamente participaron en la agresión sufrida por una niña en Moguer, en unos hechos sucedidos entre el 20 y el 21 de julio, según fuentes de la investigación, son inimputables, debido a que todas son menores de 14 años, según señaló el Delegado del Gobierno en Huelva.

Se trata de un asunto especialmente sensible, debido a la edad y a los hechos tan graves, que rápidamente generaron un gran rechazo en redes sociales.

Sucede en una comunidad que tuvo que lamentar la muerte de Sandra Peña hace menos de un año, después de sufrir bullying por parte de otras menores.

Este martes se tomó declaración a todas las implicadas en el caso, aunque fueron puestas en libertad sin ningún tipo de cargo, debido a su edad.

En todo caso, la Fiscalía de Menores está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil para determinar las medidas oportunas sobre las menores presuntamente implicadas en la agresión a otra menor en Moguer (Huelva) y cuyo vídeo se ha difundido por diferentes redes sociales.