Intento de fuga de película en la cárcel de El Acebuche en Almería: un preso escala los muros con sábanas anudadas

Las claves

Las claves Generado con IA Un preso de origen argelino intentó fugarse de la cárcel de El Acebuche en Almería escalando el muro con sábanas anudadas. El intento de fuga ocurrió a primera hora de la mañana, poco antes de terminar el desayuno, mientras los funcionarios supervisaban el área. El interno logró sortear las cámaras de seguridad y las concertinas del muro, llegando al exterior del recinto. La Guardia Civil detuvo al recluso en las inmediaciones de la prisión pocos minutos después y lo trasladó de nuevo a su celda.

Hay ocasiones en que la realidad supera a la ficción y en la cárcel de El Acebuche son testigos de ello. La Guardia Civil detuvo el pasado martes a un recluso del centro penitenciario de El Acebuche en Almería unos minutos después de que protagonizara un intento de fuga digno de película, ya que escaló uno de los muros del recinto valiéndose únicamente de varios trozos de sábanas anudados.

Este suceso que podría haber sido una de las escenas principales de cualquier largometraje de acción tuvo lugar a primera hora de la mañana del pasado martes, tan solo unos minutos antes de que terminara el desayuno, según informó el Instituto Armado.

El interno, de origen argelino, y perteneciente al módulo 20 de la prisión, fue localizado en las inmediaciones del centro poco después de saltar el muro y trasladado de nuevo a su celda sin que se produjeran otros incidentes.

Al parecer, el recluso salió al patio mientras los funcionarios aún supervisaban el final del desayuno, para esquivar las cámaras de seguridad, escalar el muro y superar las concertinas instaladas sobre este.

Los agentes intentaron interceptarlo antes de que abandonara el recinto, pero el hombre logró llegar al exterior.

Fue en ese momento cuando la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda que se saldó con su detención en cuestión de minutos.