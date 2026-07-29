Siete detenidos por agredir a un joven que llevaba una bandera de la Segunda República en la Final del Mundial en Granada

Las claves

Las claves Generado con IA Siete personas han sido detenidas en Granada por agredir a un joven que portaba una bandera de la Segunda República durante la final del Mundial de fútbol. La agresión se produjo en la explanada del Palacio de Congresos, donde se seguía el partido mediante pantallas gigantes habilitadas por el Ayuntamiento. El grupo agresor vestía mayoritariamente de negro y portaba simbología radical, estando vinculado a un colectivo ultra violento. La víctima sufrió lesiones que requirieron atención médica y entre los detenidos se encuentra un menor, del que se ha informado a la Fiscalía de Menores.

Siete personas han sido detenidas y ya han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio, que habrían cometido en el marco de una agresión a un joven por portar una bandera de España de la Segunda República durante la celebración de la final de la Copa del Mundo de Fútbol que la selección española ganó el pasado 19 de julio.

Cinco de los arrestados ya habían sido identificados el mismo día 19 de julio, si bien la investigación ha conseguido "esclarecer los hechos añadiendo dos nuevos responsables a esta agresión", según ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado.

Desde la Policía han recordado que, con motivo de la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina disputada el pasado 19 de julio, el Ayuntamiento de Granada habilitó en la explanada del Palacio de Congresos una zona con dos pantallas gigantes para seguir el partido a la que acudieron "multitud de seguidores".

En la zona de acceso al lugar, un joven que portaba una bandera de España de la Segunda República fue increpado por un grupo de individuos que se encontraban en ese momento en un bar de la calle Ribera del Genil, lugar donde se estableció la cola para acceder a la explanada, según relatan desde la Policía.

El grupo, según han informado, estaba formado por varios individuos que "en su mayoría vestían de negro con simbología radical, vinculados a un grupo ultra violento". Uno de los integrantes, presuntamente, se acercó y amenazó al joven para que le diera la referida bandera, algo a lo que se negó la víctima, tras lo que se inició "una serie de agresiones por parte de este individuo y posteriormente el resto del grupo".

Como resultado de las agresiones, la víctima resultó "con lesiones y contusiones que necesitaron atención facultativa". Según aclara también la Policía, testigos de los hechos que se encontraban en la cola para acceder al evento "increparon a estos individuos que cesaron la agresión".

Ese día, una patrulla de seguridad ciudadana que intervino por la agresión llevó a cabo la identificación de cinco de las personas de este grupo radical, si bien la Policía Nacional "continuó la investigación para el esclarecimiento de los hechos".

Fruto de este trabajo, se ha detenido "al grupo agresor completo", compuesto por siete integrantes a quienes se les responsabiliza de los presuntos delitos de coacciones y lesiones agravadas por odio. Entre los agresores también habría un menor de edad, por lo que se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de Granada.