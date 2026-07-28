El Infoca da por controlado el incendio en un paraje de Lepe que llegó a amenazar la urbanización Islantilla Golf

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en el paraje de La Borrachuela, en Lepe, que amenazó la urbanización Islantilla Golf. La proximidad de las llamas a viviendas obligó a activar la fase de emergencia, posteriormente rebajada tras estabilizar el fuego y reabrir la carretera A-5076. Durante la noche trabajaron 44 efectivos y dos autobombas, con apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, logrando estabilizar el incendio en pocas horas. El origen del incendio aún no se ha esclarecido; el alcalde de Lepe destaca la dificultad de acceso por la densidad forestal y pide mayor prevención y limpieza de fincas.

Un nuevo incendio ha tenido lugar en la provincia de Huelva en las últimas horas, en la que está siendo la peor campaña contra el fuego de los últimos años en Andalucía.

El Plan Infoca ha informado a primera hora de la mañana que da por controlado el incendio forestal declarado el lunes en el paraje de La Borrachuela, en el término municipal de Lepe (Huelva), junto a la urbanización Islantilla Golf.

La cercanía de las llamas a viviendas obligó a activar la fase de emergencia, en situación operativa 1, un nivel que posteriormente se rebajó a situación operativa 0 tras la estabilización del fuego y que permitió reabrir la carretera A-5076

Según informó el dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales a través de su cuenta en X, consultada por Europa Press, el incendio quedó bajo control a las 09.45 horas. En la zona continúan trabajando diez efectivos terrestres y una autobomba, centrados en las labores de remate y liquidación del perímetro.

🗓️ 28/07/2026 🕗 09.45 h.



🔴 CONTROLADO #IFLepe, Huelva. Seguimos con su remate y liquidación



MEDIOS:

👩🚒 10 efectivos por tierra

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/Ac1wpqZGNI — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 28, 2026

Amplio dispositivo nocturno

El fuego obligó inicialmente a activar la fase de emergencia, en situación operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, debido a su proximidad a áreas habitadas. Sin embargo, la mejora de las condiciones permitió estabilizar el incendio, rebajar el nivel de emergencia a situación operativa 0 y continuar hasta darlo por controlado.

Según han señalado fuentes de Emergencias, durante toda la noche se mantuvo trabajando en la zona un dispositivo terrestre formado por 44 efectivos trabajando para sofocar las llamas y dos autobombas.

A estas labores se sumaron unidades del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, con dotaciones desplazadas desde los parques de Punta Umbría y Ayamonte.

La evolución favorable del incendio ha permitido que, durante la mañana de este martes, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se retiraran de la zona.

Por su parte, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, en declaraciones realizadas a Canal Sur Radio, ha señalado que durante la noche han estado pendientes de que los retenes del Infoca dieran por controlado el incendio, toda vez que han estado atendiendo a los vecinos que "se han llevado unas horas con el nerviosismo por la cercanía de las llamas a las viviendas".

Asimismo, ha transmitido que se realizó un "preaviso" por si "la evolución no fuera favorable y tener esa información".

"Finalmente, no hizo falta gracias a la eficacia de los medios de extinción, que en casi un par de horas dieron por estabilizado el incendio y se empezó a tranquilizar todo el mundo".

Además, ha explicado que la coordinación de todos los medios fue "muy buena", por ello, ha agradecido a los profesionales porque en "minutos se desplazaron todo tipo de medios"

Se desconoce el origen del fuego

Asimismo, el alcalde ha explicado que la zona en la que se originó el incendio, cercana a la urbanización Islantilla Golf y rodeada de pinares y monte bajo, es "ecológicamente muy bonita y también a nivel turístico".

Sin embargo, el primer edil ha destacado que "a nivel de mantenimiento y para poder actuar en situaciones como esta es mucho más complicado porque la densidad de los árboles impedía entrar los camiones", por lo que "sin la posibilidad de cuatro medios aéreos, hubiera sido muy complicado"

"No obstante, hay algo que estamos haciendo mal, no hay agilidad en exigir a los propietarios la limpieza de esas fincas y eso provoca que con cualquier mínima situación, el incendio crezca a niveles muy peligrosos y más cuando está cerca una zona residencial", ha valorado.

En paralelo, ha incidido en que aún no se ha esclarecido las causas de su origen y están "abiertos a cualquier hipótesis", aunque ha indicado que la zona "no es accesible", pero "cualquier efecto lupa o cualquier resto de una barbacoa que volara lo podría haber provocado".

Por ello, ha lanzado el mensaje de "ser muy precavidos con el fuego, más en plena ola de calor y con un invierno tan lluvioso". "Tenemos que insistir en todos los aspectos, y luego las administraciones deben buscar fórmulas más ágiles para que el invierno sea mucho más productivo con la prevención".