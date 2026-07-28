Identificadas varias menores por una brutal agresión a una niña en Moguer (Huelva) y difundir el vídeo en redes

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha identificado a varias menores implicadas en una agresión a una niña de 12 años en Moguer (Huelva), que fue grabada y difundida en redes sociales. Las cinco presuntas agresoras, todas menores de 14 años, son inimputables según la legislación española y quedaron en libertad tras declarar ante la Fiscalía de Menores. El vídeo de la agresión se viralizó en redes sociales, lo que llevó al Consejo Audiovisual de Andalucía a exigir su retirada de TikTok y a informar a la Fiscalía de Criminalidad Informática. Las autoridades investigan tanto la difusión de los vídeos como la posible publicación no autorizada de imágenes de las menores implicadas.

La Guardia Civil ha identificado a varias menores por su presunta implicación en la brutal agresión a una niña de 12 años en Moguer (Huelva), una paliza que fue grabada en vídeo y difundida posteriormente en redes sociales.

Los hechos sucedieron la semana pasada, entre el día 20 y el día 21, según han precisado fuentes de la investigación. Las diligencias ya fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, después de que la familia de la víctima denunciara tanto la agresión como la difusión de las imágenes.

Las cinco menores que presuntamente agredieron y difundieron la agresión a esta niña, han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Fiscalía de Menores.

La investigación se abrió tras la viralización de dos vídeos en los que aparecen cuatro menores golpeando e intimidando a otra niña mientras una quinta graba la escena.

En las imágenes, que circularon rápidamente por redes sociales y que causó una gran indignación en la ciudadanía andaluza, se observa cómo la víctima recibe puñetazos, bofetadas, patadas y tirones de pelo entre las risas y los aplausos del resto del grupo.

En una de las grabaciones, una de las agresoras recrimina a la menor unas supuestas palabras que habría pronunciado y, mientras la golpea, le espeta: "¿Por qué has dicho eso? Ahora no te pongas a llorar".

Tan solo unos instantes después, la presunta agresora vuelve a abofetearla y le propina una patada mientras le advierte: "A mi madre no la nombres y a mí tampoco".

Lejos de intentar frenar la agresión, las otras menores animan a la atacante. Una de ellas llega a decir: "Espérate que vamos por partes, no te vayas que terminas peor", mientras otra aplaude la escena y exclama: "Me encantas, tía".

El segundo vídeo muestra una nueva agresión, en la que una de las menores vuelve a sujetar a la víctima por el pelo.

Son inimputables por la edad

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que estas cinco menores, que presuntamente están implicadas en esta agresión no podrán ser consideradas penalmente responsables debido a su edad.

Según ha explicado, tras la identificación de las menores, la práctica de las diligencias y su puesta a disposición de la Fiscalía de Menores, no se ha adoptado ninguna medida penal porque las cinco son menores de 14 años y, por tanto, inimputables conforme a la legislación española.

En todo caso, la Fiscalía de Menores está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil para determinar las medidas oportunas sobre las menores presuntamente implicadas en la agresión a otra menor en Moguer (Huelva) y cuyo vídeo se ha difundido por diferentes redes sociales.

Fernández ha insistido en que la investigación ha seguido su curso y que las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva, si bien la edad de las implicadas impide exigirles responsabilidad penal.

También ha explicado que la investigación sigue abierta para esclarecer la difusión de los vídeos que recogen la agresión, que se ha viralizado en las redes sociales.

En este sentido, ha advertido de que la circulación de las imágenes puede suponer un factor de coacción y presión sobre algunas de las menores implicadas, además de acarrear posibles responsabilidades por la difusión no autorizada de contenido protagonizado por menores de edad.

Entretanto, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer tanto la difusión de estas grabaciones como la publicación no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas públicamente como presuntas autoras de los hechos.

Exigen la retirada del vídeo a Tiktok

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha informado a la Fiscalía de Criminalidad Informática, de la difusión masiva de un vídeo en la plataforma de vídeos TikTok, en el que se observa esta agresión, y ha instado a que se produzca la retirada del clip de la plataforma.

Según informa en nota de prensa el propio CAA, ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía al considerar que las imágenes "podrían afectar gravemente a los derechos de las personas implicadas y requerir la intervención de las autoridades competentes".

El CAA recuerda que la viralización de contenidos audiovisuales que muestran episodios de violencia, especialmente cuando afectan a menores, supone "una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la protección de la infancia, la intimidad y la propia imagen, además de generar un efecto multiplicador del daño causado a la víctima".

Con esta actuación, el CAA pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que determine si concurren circunstancias que justifiquen la apertura de las actuaciones que estime oportunas.