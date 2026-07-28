Se elevan a 14 las víctimas por el incendio de Almería: muere otra mujer que ingresó con el 70% del cuerpo quemado

Imagen de archivo del incendio que se declaró en Los Gallardos (Almería) el pasado 9 de julio. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El número de víctimas mortales por el incendio de Los Gallardos en Almería asciende a 14 tras el fallecimiento de una mujer hospitalizada en Sevilla. La mujer ingresó en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío con quemaduras en el 70% de su cuerpo y estado muy grave. El incendio, declarado el 9 de julio, requirió atención sanitaria para 18 personas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a Sevilla. El fuego afectó a varios municipios y calcinó unas 5.200 hectáreas antes de ser extinguido el 24 de julio.

Las víctimas mortales por el incendio de Los Gallardos, en Almería, ocurrido el pasado 9 de julio se elevan a 14.

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida, ha fallecido este martes.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, la paciente ingresó en estado "muy grave", con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital sevillano.

Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

La emergencia sanitaria ocasionada por el incendio requirió la atención de 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del Virgen del Rocío.

Tras el fallecimiento de esta mujer, las otras tres permanecen ingresadas en el hospital sevillano.

El incendio se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. El fuego también alcanzó la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del pasado 24 de julio, 15 días después de su declaración y calcinar unas 5.200 hectáreas.