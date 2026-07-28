Los andaluces ya ven la desconfianza y la corrupción política el segundo problema de España tras la vivienda

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La desconfianza y la corrupción política ya son el segundo problema más importante para los andaluces, solo por detrás de la vivienda. Un 27,6% de los encuestados en el Barómetro Andaluz señala la vivienda como la principal preocupación, seguida por la política y la corrupción. El PSOE enfrenta más de quince causas judiciales abiertas y más de 120 investigados, incluyendo casos que afectan a destacados miembros y familiares del presidente del Gobierno. Otros problemas señalados por los andaluces son el paro, la sanidad, la economía, los precios, la inmigración y los bajos salarios.

Más del 20% de los andaluces coinciden en señalar que la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción es el segundo problema de España.

El primero sigue siendo la vivienda o eso opina el 27,6% de los encuestados en el nuevo Barómetro Andaluz que ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta de Andalucía.

Se trata del resultado de una encuesta realizada a 3.600 personas residentes en Andalucía, entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Justo cuando se estaba negociando el pacto entre PP y Vox para el arranque de la nueva legislatura con un pacto de coalición y cuando los casos de corrupción que cercan al Gobierno, al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE acaparaban portadas y titulares un día sí y otro también.

De ahí su calado en la sociedad, lo que se traduce en desconfianza hacia las instituciones.

Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el PSOE ya tiene más de una quincena de causas judiciales abiertas con más de 120 investigados.

Entre ellos el hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, ya condenado, y su mujer, Begoña Gómez, y casi medio centenar de socialistas que ocupan o han ocupado cargos en las instituciones.

Y no se trata de "casos aislados" como intentó defender el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Comité Federal del PSOE.

La carcoma de la corrupción se ha extendido a las principales instituciones. Desde la Dirección de la Guardia Civil a la Fiscalía General del Estado. Del Ministerio de Transportes al de Transición Ecológica. De la Sepi a entes públicos como Adif, Puertos del Estado, Enusa, Mercasa o Red.es. De la Moncloa a la Diputación de Badajoz.

Sin duda, el caso del expresidente Zapatero es uno de los que más ha calado en la sociedad.

Durante su declaración como imputado ante el juez Calama a mitad de junio Zapatero se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y pidió más tiempo para aclarar la procedencia de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en su caja fuerte de la calle Ferraz.

Pero transcurridos 40 días, aún no se ha pronunciado judicialmente sobre las joyas en sede judicial ni en su primera entrevista que concedió la pasada semana en la RTVE.

La estrategia de su abogado, el experto en Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, pasa por lograr la nulidad de la principal prueba que originó la investigación: el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (principal accionista de Plus Ultra), realizado en 2021 por la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), que envió su contenido a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo.

Sin embargo, la declaración de quien fuera su amigo y testaferro 'Julito' Martínez lo dejó contra las cuerdas al asegurar ante el juez que Zapatero era quien "lideraba y decidía" y que intervino en el rescate de Plus Ultra.

Pero lejos de ser un jarrón chino, como se les llama a los expresidentes del Gobierno, Zapatero ha actuado como el asesor más influyente del presidente Pedro Sánchez y ha participado personalmente en las negociaciones con Carles Puigdemont en Suiza, para intentar mantener el apoyo de Junts al Gobierno.

Sin ir más lejos, sólo en la campaña andaluza el pasado mes de mayo intervino en cinco actos en distintos puntos de Andalucía.

Incluso la exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, dijo que después de ser presidenta de la Junta "quería ser como Zapatero".

Los demás problemas de los andaluces

Aunque en menor proporción, los demás problemas de los andaluces son el paro en tercer lugar, la sanidad, en cuarto, o el funcionamiento de la economía en quinto.

A estos le siguen los precios elevados y la inflación, la inmigración y los sueldos bajos.

Unos problemas para los que ven mejor capacitados para resolverlos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que al líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, o incluso a Adelante Andalucía antes que al PSOE de María Jesús Montero.