Un terremoto de magnitud 3.7 sacude la provincia de Granada: epicentro en Ogíjares

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 3,7 sacudió la provincia de Granada este domingo a las 15:38 horas, con epicentro en Ogíjares y una profundidad de 6 kilómetros. El seísmo se sintió con mayor intensidad (III-IV) en municipios cercanos al epicentro, como Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega y Gabia la Grande. En la capital granadina y otras localidades metropolitanas la intensidad fue menor (III), llegando con intensidad II a zonas más alejadas. Una réplica de magnitud 1,7 se registró un minuto después, con epicentro en Armilla.

La provincia de Granada ha vivido este domingo una jornada de actividad sísmica con un terremoto registrado a primer ahora de la tarde por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este movimiento sísmico ha tenido lugar a las 15:38 horas, con epicentro en Ogíjares y una profundidad de 6 kilómetros, alcanzando una magnitud de 3,7, según los datos del IGN.

Este movimiento se ha dejado sentir tanto en la capital como en buena parte de su Cinturón Metropolitano.

Según los datos de intensidad macrosísmica recopilados por el IGN, el terremoto se sintió con mayor fuerza (intensidad III-IV) en Alhendín, Ambroz-Vegas del Genil, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega, Gabia la Grande, Gójar, Huétor de Santillán, Ogíjares, Pinos Genil, Purchil, Santa Juliana-Armilla y Villa de Otura, todos ellos municipios y núcleos del área metropolitana granadina más próximos al epicentro.

Con una intensidad III se percibió en Albolote, Alfacar, Belicena-Vegas del Genil, Cerrillo de Maracena-Granada, Cúllar Vega, Dílar, El Ventorrillo-Cúllar Vega, Gabia la Chica-Las Gabias, la propia capital granadina, Híjar-Las Gabias, Huétor Vega, Lancha del Genil-Granada, La Zubia, Maracena, Monachil, Pedro Verde-Las Gabias, Peligros, Santa Fe y Sierra Nevada-Monachil.

Con una intensidad algo menor, entre II-III, se notó en Alhama de Granada, Atarfe, Barrio de la Vega-Monachil, Casas Bajas-Vegas del Genil, Cenes de la Vega, Cijuela, Cortijo del Aire-Albolote, Jun, Láchar, La Malahá, Nigüelas, Padul, Pinos Puente, Pulianas, Pulianillas-Pulianas y la Urbanización Valle del Puntal en Padul.

Finalmente, con intensidad II, se registró en Chauchina, Cogollos de la Vega, Dúrcal, El Jau-Santa Fe, Güéjar Sierra y Güevéjar.

Posteriormente, a las 15.39 horas, el IGN recoge una réplica de magnitud 1.7 con epicentro en Armilla.