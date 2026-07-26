Huelva atrae miles de millones de euros para la industria verde pero necesita el AVE y un aeropuerto que nunca llegan

Un tren, hace llegada a su estación en Huelva. RENFE RENFE / EP

Las claves

Las claves Generado con IA Huelva atrae miles de millones en inversiones verdes, especialmente en hidrógeno renovable, pero carece de infraestructuras clave como el AVE y un aeropuerto. Empresas como Go Energy, Moeve y Hygreen Energy han anunciado proyectos industriales de gran envergadura relacionados con la energía verde. La ciudad afronta problemas de capacidad hotelera y necesita un nuevo palacio de congresos para acoger grandes eventos vinculados a la transición energética. El proyecto de un aeropuerto privado en Gibraleón, impulsado por empresarios locales, sigue pendiente de autorización gubernamental pese a su potencial impacto positivo.

Huelva se encuentra en pleno proceso de transformación, debido al auge de la energía verde, lo que la convierte en la ciudad europea llamada a liderar esta revolución verde.

La provincia concentra algunos de los mayores proyectos industriales vinculados al hidrógeno renovable anunciados en España, mientras empresas nacionales e internacionales sitúan a Huelva entre sus principales destinos de inversión.

Ante esto, la capital necesita crecer desde tres variables. Debe ampliar el número de hoteles en la capital, con capacidad de albergar congresos, a la vez que es imprescindible impulsar nuevas infraestructuras, con el AVE directo y avanzar en la iniciativa del aeropuerto.

Unos proyectos que llevan décadas en el imaginario de la ciudadanía y de los empresarios, pero que no terminan de llegar.

El nuevo escenario ha cambiado el discurso económico de la provincia. Ya no se trata de si Huelva tiene la capacidad de atraer inversiones, sino si dispone de las infraestructuras y servicios necesarios para este crecimiento.

El hidrógeno verde, fundamental

Huelva se ha consolidado como sede del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, un foro que ya se ha celebrado en tres ocasiones en la capital y que ha reunido a cientos de empresas, administraciones y expertos.

En su tercera edición, según cifras ofrecidas por la organización, reunió a unos 1.400 participantes, más de 450 empresas y representantes de instituciones nacionales e internacionales.

En Huelva se concentran algunos de los mayores proyectos industriales vinculados al hidrógeno renovable anunciados en España.

La última en anunciar inversiones en Huelva ha sido la multinacional Go Energy Group, que pretende levantar una plataforma industrial que integre IA, fotovoltaica a gran escala, hidrógeno verde y baterías con una inversión de 10.000 millones.

Esta empresa explicó que prevé construir campus de IA autoabastecidos en los municipios de San Juan del Puerto y Gibraleón.

Fa fase de formación en las instalaciones de Moeve, en Palos de la Frontera. Esther Lobato Europa Press

Además, Moeve también ha informado que autorizó la inversión de 1.000 millones de euros para arrancar su megaproyecto de hidrógeno verde en Huelva.

A ello se suma el anuncio de la empresa china Hygreen Energy, que comunicó una inversión de 2.000 millones de euros para desarrollar una planta de producción de hidrógeno verde en Huelva dentro de su estrategia de implantación en Andalucía.

Más hoteles y Palacio de Congresos

El principal problema al que ahora se enfrenta Huelva es la falta de infraestructuras e instalaciones que no permiten a la provincia crecer más.

La capacidad hotelera, ha estado ligada especialmente al turismo, debido a su situación geográfica. Sin embargo, el perfil del visitante que llega ha variado, con fuerte presencia de profesionales y empresas relacionadas con la transición energética.

Huelva tiene la capacidad para albergar grandes eventos, como demuestra el éxito del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde y el de Frutos Rojos, ambos celebrados en la capital onubense.

Sin embargo, este crecimiento de la ciudad, también demuestra los límites de sus instalaciones.

En febrero, en pleno Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, los hoteles de la capital se quedaron sin plazas, lo que provocó que muchos congresistas terminaran durmiendo en Sevilla o en municipios del entorno de la capital onubense, según fuentes del evento.

La Huelva que está emergiendo necesita incrementar las plazas hoteleras y también un palacio de congresos capaz de albergar eventos importantes.

Dispone actualmente de doce establecimientos hoteleros, que cuentan con 643 habitaciones y 1157 plazas, según detalla el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía. Unas cifras insuficientes para este tipo de eventos.

Fachada del hotel París, en la Plaza de las Monjas, Huelva. EP Europa Press

Para dar solución a este problema, el edificio que albergó el histórico Hotel París, en la Plaza de las Monjas, volverá a tener el uso para el que fue construido, ya que la cadena Sercotel abrirá un establecimiento de cuatro estrellas y 107 habitaciones en este inmueble, con más de 200 plazas.

Con esta apertura, prevista para 2027, la capital contará con seis hoteles de cuatro estrellas, aunque ninguno de estos establecimientos tiene la calificación de cinco estrellas.

Se espera que en los próximos años, Huelva disponga de un hotel de esta categoría, en el antiguo edificio de Correos de propiedad estatal.

Según señaló el portavoz municipal Felipe Arias, "el Ayuntamiento dará facilidades" para que este edificio en desuso, sea utilizado para instalar un hotel de cinco estrellas en pleno centro.

Ni AVE ni aeropuerto

Desde el Ayuntamiento reclaman más inversiones que permitan a Huelva convertirse en la capital del sur europeo que encabece esta revolución industrial verde.

Las comunicaciones ferroviarias constituyen otra de las grandes reclamaciones históricas. La situación del tren en Huelva es delicada, sin conexión directa por AVE con Sevilla, con múltiples retrasos e incidencias.

Pese a las múltiples promesas del Gobierno, no se han producido avances en esta materia, aunque está previsto que las obras se inicien antes de final de 2028.

La última medida del Consistorio ante la falta de escucha del Ejecutivo central, ha sido la de llevar al pleno municipal dos mociones para criticar "el abandono de la ciudad por parte del Gobierno de España".

En los últimos años, empresarios e instituciones han insistido en que la mejora de las conexiones ferroviarias resulta imprescindible para consolidar el crecimiento económico.

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, defendió en el Congreso del Hidrógeno Verde que las multinacionales energéticas "tienen el foco en Huelva", pero es "necesario mejorar las instalaciones e infraestructuras" de la capital.

Ante esta situación, aumenta la idea de que Huelva necesita un aeropuerto, algo que no respalda el Gobierno, al tener el de Faro y el de Sevilla a tan solo hora y media de distancia. Esta negativa provocó un choque con el Ayuntamiento.

La inversión en un aeropuerto, que llevaría el nombre de Cristóbal Colón, se trata de una iniciativa privada, liderada por diferentes empresas y empresarios de la provincia onubense, y tendría un coste aproximado de 100 millones de euros, aunque su puesta en funcionamiento no saldría de dinero público.

Según afirman los promotores, plantean un complejo que iría más allá de un aeropuerto convencional, ya que incluiría un complejo energético con plantas fotovoltaicas e hidrógeno verde para abastecer la infraestructura y desarrollar combustibles sostenibles para la aviación.

Sus impulsores también destacan que su coste sería bastante inferior al de otros proyectos que se han llevado a cabo en España y estiman que podría contar con hasta 500.000 viajeros al año, lo que lo haría viable.

El proyecto recoge que el aeropuerto esté ubicado en el término municipal de Gibraleón, a tan solo quince kilómetros de la capital onubense.

Simulación del Aeropuerto Cristóbal Colón, en Huelva. Grupo Lyncis Grupo Lyncis

Sin embargo, no hay avance, ni apoyo por parte del Gobierno.

Desde el Ayuntamiento, han reclamado este miércoles, que el Gobierno desbloquee definitivamente la autorización del aeropuerto, señalando que las deficiencias de la red ferroviaria lo hacen aún más necesario.

"No tendrán que pagarlo los ciudadanos. Lo único que pedimos es que dejen desarrollar una inversión privada que beneficiará a toda la provincia", señaló.

Por su parte, los promotores del espacio aéreo presentaron a final de mayo el proyecto a la Universidad de Huelva, en un encuentro institucional, después de haber mostrado la iniciativa a la Junta de Andalucía y a los diferentes grupos políticos.

Los próximos hitos, según señalan, será la obtención de las autorizaciones estatales y la declaración de Interés General, que permitirían avanzar hacia la ejecución del proyecto.

Pese al importante número de proyectos, como el AVE o el aeropuerto, son inversiones que ni terminan de autorizarse ni llegan, mientras Huelva necesita evolucionar también a corto plazo para no perder el tren de la energía verde.