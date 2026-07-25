La Junta desaconseja el baño en una playa de Cádiz por "exceso de bacterias fecales": no se descarta un vertido ilegal

Imagen del cartel de advertencia que ha colocado el Ayuntamiento. Ayuntamiento de Tarifa (redes)

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía desaconseja el baño en la playa de Atlanterra (Tarifa, Cádiz) por exceso de bacterias fecales. Se han detectado niveles anómalos de escherichia coli y enterococos intestinales en la zona de baño. Las analíticas descartan fallos en la depuradora y se sospecha que un vertido ilegal podría ser el origen del problema. El Ayuntamiento de Tarifa trabaja en identificar el posible vertido ilegal y ha señalizado la zona con carteles y bandera amarilla.

Primero fueron algunas de las playas onubenses de Matalascañas y Punta Umbría, luego fueron las de El Palo y Pedregalejo, en Málaga, y ahora una de Cádiz.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía desaconseja el baño en Atlanterra, en el término municipal de Tarifa, debido a un exceso de bacterias fecales.

Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad costera en un comunicado publicado en sus redes sociales, se ha detectado alteraciones en "parámetros microbiológicos en la zona de baño". Concretamente, se ha hallado "niveles anómalos de escherichia coli y enterococos intestinales".

Actualmente, las autoridades están investigando cuáles son las causas de lo sucedido. El Consistorio ya ha señalado que se descarta que el origen esté en el vertido autorizado de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y baraja que se pueda deber a un "vertido ilegal"·.

Así lo confirman los análisis realizados en el citado punto del vertido controlado, conforme a la autorización vigente.

"Las diferentes analíticas realizadas tanto por Aqualia y como por los servicios municipales devuelven parámetros normales, y no reflejan valores microbiológicos incompatibles con el correcto funcionamiento de la instalación".

Así lo han querido dejar claro el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea y el delegado municipal de Playas, Nacho Trujillo tras recabar y analizar los diferentes informes.

Ambos ediles no descartan que algún vertido ilegal, no autorizado, sea el causante de las anomalías detectadas por Sanidad.

Junto con la empresa concesionaria del servicio, Aqualia trabajan en la identificación del posible vertido ilegal que estaría originando la anomalía y estudian la adopción de medidas legales contra los infractores.

La recomendación temporal sobre el baño en Atlanterra se adopta a requerimiento del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. Es una medida preventiva que busca la protección de la salud de los usuarios de la zona de baño hasta que desaparezcan las causas que han originado la alteración.

En esta línea el Ayuntamiento de Tarifa trabaja ya en la señalización de la recomendación de no baño en la zona afectada con cartelería expresa y bandera amarilla. En paralelo, se adoptan las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales de concentración de parámetros.