La Junta declara el nivel 1 de emergencia por el incendio de Pinos del Valle (Granada) y activa el Es-Alert

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta ha declarado el nivel 1 de emergencia por un incendio en Pinos del Valle (Granada) y ha activado el sistema Es-Alert. Se ha ordenado el confinamiento de viviendas en Pinos del Valle y el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar. Un centenar de personas, incluyendo 73 menores, han sido evacuadas de un campamento y dos personas han sido rescatadas de un cortijo cercano, sin daños personales. Más de 50 efectivos terrestres y trece medios aéreos del Plan Infoca trabajan para controlar el incendio, con un amplio despliegue de recursos.

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 13,10 horas de este sábado, 25 de julio, en el pantano de Béznar, en la localidad granadina de El Valle, y que ha requerido de la movilización de trece medios aéreos.

Posteriormente, la evolución del incendio ha obligado a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, según ha precisado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X',

Sanz ha apuntado que se ha enviado el mensaje 'Es-Alert' y se decreta confinamiento en viviendas del núcleo Pinos del Valle.

La dirección de extinción ha ordenado el desalojo preventivo de los embalses de Rules y Béznar para asegurar la zona de cara al trabajo de los medios áreos de EMA Infoca que ya están operando en la zona. También se ha evacuado en prevención un centenar de personas de un campamento, 73 son menores. Los bomberos han rescatado, asimismo, a dos personas de un cortijo próximo, sin que haya constancia de daños personales.

Un amplio despliegue de EMA Infoca trabaja intensamente en la zona por tierra y aire. Lo conforman un total de 54 efectivos terrestres, tres autobombas, seis helicópteros --uno ligero, tres semipesados y dos pesados-- y siete aviones --cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--.

🔴 #ÚLTIMAHORA 📢Enviamos 'Es-Alert' ante la evolución del #IFaPinosDelValle en #Granada.



▶️Se decreta confinamiento en viviendas del núcleo Pinos del Valle.



🏠 Cierra puertas y ventanas.



🚔 Sigue indicaciones de operativos en la zona.#AndalucíaPreviene pic.twitter.com/O14bgROWHK — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 25, 2026

En concreto, Sanz ha informado de que las personas que se encuentran en el núcleo de Pinos del Valle "deben confinarse en la vivienda". "Cierre puertas y ventanas, pongan toallas húmedas para evitar entrada de humo. Siga las instrucciones de las autoridades", ha agregado.

De este modo, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz ha solicitado que se evite la zona del incendio. "No te acerques ni vayas a mirar, deja trabajar a los operativos", ha apostillado.

Según ha concretado la Administración autonómica en una nota, el teléfono 112 ha atendido sobre las 12,30 horas la primera de "numerosas llamadas" que alertaban de un incendio en zona de monte próxima al embalse de Béznar.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado rápidamente al Centro Provincial de Infoca, a los Bomberos de Granada y del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta, al Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA Grea), a la Policía Local, a Protección Civil de Ojígares y de Lanjarón, así como a mantenimiento de la vía.