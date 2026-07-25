Los incendios y el cambio climático avivan la bronca política ante el verano andaluz más duro con casi 300 fuegos

El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, en el Parlamento andaluz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía enfrenta su verano más duro con casi 300 incendios forestales registrados en el último mes, especialmente en Huelva, Málaga y Almería. El incendio de Los Gallardos el 9 de julio, que causó 13 muertes, ha intensificado la tensión política y ha motivado la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. El PSOE andaluz se personará en la causa judicial del incendio de Almería y cuestiona la gestión de la Junta por tres horas de vacío operativo durante la emergencia. El cambio climático y los incendios se perfilan como ejes centrales de la polarización política en Andalucía tras el pacto del PP con Vox.

El arranque de la legislatura con el primer pleno celebrado el pasado jueves en el Parlamento andaluz ya dejó entrever cómo se va a desarrollar: bronca.

El pleno acogió la comparecencia del vicepresidente primero y consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y acabó con el plantón de la bancada socialista a la recién estrenada presidenta de la Cámara, Ana Mestre.

Una bronca que dejó entrever también que la nueva línea de la polarización en Andalucía serán los incendios y el negacionismo climático, sobre todo tras el pacto del PP con Vox.

Y todo esto cuando Andalucía está viviendo su verano más duro en cuanto a fuegos forestales se refiere.

Desde el arranque del verano, hace escasamente un mes, Andalucía ya acumula casi 300 incendios, según los datos recopilados de la plataforma ArcGIS con las cifras de la Agencia de Emergencias de Andalucía y consultados por EL ESPAÑOL.

Esto equivale a más del 30% de los incendios registrados durante la campaña de alto riesgo de 2025, cuando el dispositivo Infoca intervino en 876 siniestros entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Su frecuencia también se ha disparado con las continuas olas de calor, pasando de una media de cuatro conatos diarios en mayo a 7,75 durante el verano.



Las provincias más golpeadas en este mes han sido Huelva, Málaga y Almería. El incendio originado en Los Gallardos el pasado 9 de julio marcó un punto de inflexión por la muerte de 13 personas.

Aunque sobre el terreno la colaboración institucional fue máxima con las visitas a la zona del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la tregua política duró poco.

Y esta semana se ha recrudecido especialmente tras la declaración en el Parlamento del vicepresidente primero de la Junta.

Tanto que tras ello la izquierda andaluza -el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- van a registrar en el Parlamento la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre este incendio.

Y de manera paralela, el PSOE andaluz se va a personar en la causa abierta por el Juzgado número 3 de Vera que investiga el fuego que acabó con la vida de 13 personas.

Según han confirmado a este periódico desde la formación andaluza, la decisión está tomada aunque aún no ha sido formalizada ante la instancia judicial. Lo harán en los próximos días.

"Hay un mar de dudas" respecto a la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sobre todo en las primeras horas del fuego, según considera el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez.

Sobre todo, respecto al cronograma de los hechos, elaborado por la Guardia Civil a petición del Ministerio del Interior.

El mismo asegura que la Junta de Andalucía activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19:37 horas del 9 de julio, tres horas después de que comenzaran los primeros desalojos por el incendio.

Y añade que cuando se declaró formalmente esta fase, prevista para adoptar medidas especiales de protección de la población, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus casas.

Jiménez aseguró que el vicepresidente "no aclaró por qué hay tres horas en blanco" desde que se recibe la primera llamada y la alerta pasa a la segunda fase.

"Tres horas de vacío, tres horas de una respuesta inadecuada y no suficiente, tres horas de descoordinación operativa. Nos tememos que, igual que con la DANA, hayan podido costar vidas", señaló Jiménez durante la comparecencia.

Desde la Junta de Andalucía precisan a este medio que en esas tres horas, el citado plan de emergencias permanecía ya activado con el operativo desplegado y todos los recursos movilizados.

Y concretan que esa fase de preemergencia "ya contempla los alojamientos preventivos y es de seguimiento y de intervención".

Insisten además en que "todo está protocolizado, es decir, cada fase es para una situación y son los técnicos los que deciden escalar o desescalar"

En cualquier caso, el verano se prevé bronco tanto en la escena política como en el ámbito forestal.