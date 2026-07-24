La izquierda andaluza pide una investigación para buscar culpables políticos y técnicos en el incendio de Almería

Los diputados socialistas abandonan el pleno del Parlamento antes de que termine. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La izquierda andaluza solicita una comisión de investigación parlamentaria sobre el incendio de Los Gallardos (Almería), que causó 13 muertos y varios heridos. El PSOE-A critica la gestión de la Junta de Andalucía durante las primeras horas del incendio y señala un periodo de tres horas sin coordinación operativa clara. Las formaciones de izquierda cuestionan la tardanza en activar la Situación Operativa 1 y la falta de uso del sistema Es-Alert para informar de las vías de evacuación. La investigación parlamentaria se plantea además de la ya abierta por el juzgado para esclarecer responsabilidades penales y civiles sobre el origen del incendio.

El PSOE andaluz, Por Andalucía y Adelante Andalucía van a registrar en el Parlamento la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el incendio declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos, en Almería, que causó 13 muertes además de varias personas heridas.

"Hay un mar de dudas" respecto a la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sobre todo en las primeras horas del fuego, según considera el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez.

Este registro formal se ha anunciado un día después de que el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, diera unas explicaciones en la Cámara andaluza que, para los socialistas, no fueron suficientes. Tanto que terminaron abandonando la sesión plenaria.

Sobre todo, respecto al cronograma de los hechos, elaborado por la Guardia Civil a petición del Ministerio del Interior, adelantado por El Correo de Andalucía y El Confidencial, en el que se apoya el PSOE andaluz.

El mismo asegura que la Junta de Andalucía activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19:37 horas del 9 de julio, tres horas después de que comenzaran los primeros desalojos por el incendio.

Y añade que cuando se declaró formalmente esta fase, prevista para adoptar medidas especiales de protección de la población, alrededor de 50 personas ya habían tenido que abandonar sus casas.

Jiménez aseguró que el vicepresidente "no aclaró por qué hay tres horas en blanco" desde que se recibe la primera llamada y la alerta pasa a la segunda fase.

"Tres horas de vacío"

"Tres horas de vacío, tres horas de una respuesta inadecuada y no suficiente, tres horas de descoordinación operativa. Nos tememos que, igual que con la DANA, hayan podido costar vidas", señaló Jiménez durante la comparecencia.

En esa línea, desde la formación andaluza se preguntan "cómo es posible que un incendio del que se tiene conocimiento a las 16:30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos, no fuera hasta las 19,37 horas", cuando desde la Junta se acordó "la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia".

Además, desde el PSOE-A se hacen varias preguntas, tales como "quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta".

"¿O quién determinó las vías de desalojo para sacar a los vecinos de sus casas en aquella zona en la que el dispositivo podía entender que las llamas podían llegar a poner en peligro sus vidas?".

De igual forma, también ha cuestionado que la Junta no utilizara el sistema 'Es-Alert' para informar al conjunto del territorio cuáles eran las vías seguras en cada momento para proceder a la evacuación de las personas que tuvieran que dejar sus casas.

El propio consejero puntualizó este jueves que "una alerta masiva y genérica lo que hubiera podido generar desplazamientos innecesarios" y "más caos".

El socialista también ha abundado en que "se tardó más de cuatro horas" en constituir el puesto de mando avanzado por este incendio, algo que es "absolutamente indispensable"

Por ello, PSOE va a registrar en el Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación en la que los máximos responsables del operativo, desde el consejero de la Presidencia hasta los responsables en la provincia de Almería de las emergencias, deben comparecer para dar información puntual de lo que ocurrió.

Una investigación que sería al margen de la que ha iniciado el Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Vera para esclarecer el origen del incendio y determinar las posibles responsabilidades penales y civiles.