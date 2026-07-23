La legislatura andaluza arranca con bronca por el incendio de Almería y el plantón del PSOE a la nueva presidenta

La secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, seguida por los diputados de su bancada al abandonar el pleno. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El primer pleno de la legislatura andaluza arranca con tensión y la ausencia del PSOE durante la toma de posesión de Ana Mestre como presidenta del Parlamento. El pleno estuvo marcado por el debate sobre la gestión del incendio de Los Gallardos, en Almería, con críticas cruzadas entre el Gobierno y la oposición. El vicepresidente Antonio Sanz defendió la decisión de no enviar una alerta masiva a la población por motivos técnicos y de seguridad, lo que generó protestas de la bancada socialista. El PSOE ha anunciado que exigirá una comisión de investigación sobre la gestión del incendio y la comunicación a la población.

"Esto no va a ser un ring, con palabras y dedos que señalan maleducadamente. Respeten a la persona que está en la tribuna".

Estas han sido las expresiones que la nueva presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha tenido que utilizar en su primer pleno en la Cámara tras conseguir el respaldo del PP y Vox en el que ha sido plantada por la bancada de María Jesús Montero y los 27 diputados restantes del PSOE.

Un estreno que deja entrever cómo se va a desarrollar la legislatura del Gobierno de coalición con Vox, cuyo consejero, Manuel Gavira, ya ha tomado su nuevo asiento codo con codo con Juanma Moreno. Es una exigencia del partido de Abascal en todos los parlamentos.

En el pleno han sido designados los nuevos senadores por Andalucía, entre ellos Javier Arenas, Susana Díaz o Álvaro Zancajo, y el vicepresidente primero y consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido a petición propia para dar explicaciones de la gestión del incendio de Los Gallardos, en Almería.

El motivo de la crispación ha llegado en el turno de réplica de Sanz al asegurar que el mensaje de 'Es-alert' para alertar a la población del incendio. El consejero ha justificado que "una alerta masiva y genérica lo que hubiera podido generar desplazamientos innecesarios" y "más caos".

Sanz ha aseverado que "esto no va de política, sino de técnicos, de expertos" y ha defendido que su posición coincide con la de "todos los expertos", así como que "tres ministros del Gobierno socialista de (Pedro) Sánchez avalan la decisión" que se tomó en su momento respecto a este sistema.

Pero además, ha desvelado en el pleno que aunque hubieran mandado el mensaje, no hubiera llegado a la población por la falta de funcionamiento de las antenas de telefonía móvil.

Durante su intervención los diputados de la oposición le han interrumpido continuamente, sobre todo cuando han entendido que Sanz les había acusado "de querer que haya incendios".

La presidenta del Parlamento ha sido tajante en su mediación: "No me van a llevar por ese camino" y ha replicado que solo ha dicho "parece" que sea así.

Por su parte, el diputado socialista Mario Jiménez ha pedido intervenir, ante lo que consideraba una ofensa de Sanz, pero Ana Mestre no se lo ha permitido.

Tampoco al diputado Rafael Recio ha invocado el artículo 77 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que regula el derecho a la réplica cuando, durante un debate, se vierten juicios de valor o inexactitudes sobre su persona o conducta.

La situación ha acabado con el plantón por parte de toda la bancada socialista justo cuando la presidenta ha hecho una declaración de intenciones sobre su mandato y ha preguntado a los diputados "qué grano de arena queremos aportar a España" desde la Cámara autonómica.

En su discurso, ha advertido de que "cada gesto, cada palabra y cada aplauso" pueden "inspirar", mientras que la "descalificación destruye". "¿Qué Parlamento queremos?", ha lanzado Mestre.

La nueva presidenta se ha mostrado convencida de que es mayor lo que tienen en común los diferentes grupos que lo que los separa, aunque en el primer pleno haya culminado con este plantón del PSOE, quien ha anunciado que exigirá una comisión de investigación sobre el incendio.