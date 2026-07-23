El incendio de El Cerro (Huelva) mantiene "buena evolución" pero sin vuelta de desalojados de Villanueva de las Cruces

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en Villanueva de las Cruces (Huelva) sigue activo, aunque presenta una buena evolución según el Infoca. Cerca de 400 vecinos han sido desalojados y aún no se autoriza su regreso debido a la situación de emergencia y a la espera de la evolución meteorológica. El fuego llegó a situarse a solo 100 metros del casco urbano debido a un cambio de viento, lo que motivó el desalojo preventivo. Más de 100 efectivos, 13 medios aéreos y varias unidades de apoyo trabajan en la zona para controlar el incendio y reforzar las líneas de defensa.

El incendio forestal en el término municipal de Villanueva de las Cruces, en pleno Andévalo de la provincia de Huelva, presenta una "buena evolución", pero todavía no se ha podido autorizar el regreso a casa de los casi 400 desalojados.

Según ha informado el Infoca en un comunicado emitido este jueves a primera hora de la mañana, actualmente no hay puntos calientes, aunque habrá que esperar a las horas centrales para comprobar la evolución del fuego.

Actualmente, en el dispositivo se encuentran más de 100 efectivos, conformados por diez retenes, dos BRICAS, 13 medios aéreos, seis camiones - cuatro del Infoca y dos de ENECE-, una unidad de meteorología y de transmisiones, un módulo de oficina de mando y una unidad médica.

En el operativo han intervenido también seis técnicos de operaciones, dos técnicos de Medio Ambiente, un técnico analista, el director del COP y varios encargados de emergencia.

La nueva delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha señalado que el incendio declarado el pasado martes en el Cerro de Andévalo presenta "buena evolución" pero se mantiene la fase de emergencias, situación operativa 1, y los desalojados de Villanueva de las Cruces aún no podrán volver a sus casas a expensas de cambios meteorológicos a mediodía.

En una declaración realizada a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tharsis, la delegada ha señalado que la madrugada ha ido "bien" con respecto a la evolución del incendio, a pesar de que se han tenido que desplazar medios también a otro incendio que se ha declarado en Alosno.

"Los trabajos se han centrado en reforzar la línea de control del incendio tanto con maquinaria como manualmente", ha explicado.

"Tenemos que esperar a las horas centrales del día, en las que cambiarán tanto las condiciones meteorológicas como la humedad también relativa y a partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando", ha apuntado.

Respecto a los evacuados, la delegada ha señalado que hay 14 personas en el Cerro de Andévalo y 20 personas en Calañas, "además de algunas otras que no están en los pabellones, sino que están en hogares de familiares y amigos".

El fuego se quedó a 100 metros del casco urbano

Según ha señalado este jueves el alcalde del municipio de Villanueva de las Cruces, Alonso Limón, el fuego se complicó, por el cambio de la trayectoria del viento, lo que derivó en que se quedara "a tan solo 100 metros" de llegar al casco urbano.

Es por esto que 384 vecinos de la localidad se vieron obligados a ser desalojados, para salvaguardar su salud.

En palabras recogidas por los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tharsis, el alcalde ha señalado que en la tarde de este miércoles la "situación era peligrosa" porque "estaba comprobado que iba a haber un cambio del viento y que iba a atacar la zona de Villanueva de las Cruces".

Respecto a los desalojados, el primer edil ha explicado que los vecinos, que han sido realojados en las localidades vecinas han pasado la noche "bien" pero con "la intranquilidad normal" ante este tipo de situaciones, pero "muy bien atendidos". Limón ha insistido que "dentro de lo que cabe, con total normalidad".

Además, ha señalado que la "mayor preocupación" de sus vecinos es "comprobar que no ha ocurrido nada, saber el estado de las casas, etc.". "Yo estuve anoche en los dos municipios y estuve tranquilizándolos, diciéndoles que la cosa estaba mejorando, que de hecho así ha sido, y que creemos que el peligro sobre el pueblo ya ha pasado, no así el incendio".

Respecto a la posible vuelta de los vecinos, ha indicado que, "en principio, hasta que no se dé por estabilizado el fuego, no va a haber orden de retorno, pero que seguramente dentro de algunas horas se podrá decidir".