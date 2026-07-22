La Junta manda un ES-Alert en Huelva para ordenar el desalojo de un pueblo entero por un incendio

El mensaje de Es-Alert enviado por la Junta de Andalucía para desalojar a Villanueva de las Cruces. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha enviado un ES-Alert para ordenar el desalojo completo de Villanueva de las Cruces (Huelva) por un incendio cercano. El incendio declarado en El Cerro de Andévalo ha obligado a los vecinos a abandonar sus casas casi sin tiempo para prepararse. Los desalojados han sido dirigidos a Calañas, donde el ayuntamiento y Protección Civil coordinan su acogida y atención. La carretera A-475 permanece cortada y en la zona trabajan cerca de 150 personas y numerosos medios terrestres y aéreos para controlar el fuego.

El verano se está complicando en la provincia de Huelva por el fuego.

Si este martes han podido volver a sus casas 300 vecinos de Almonaster La Real, este miércoles les ha tocado a los vecinos de Villanueva de las Cruces (Huelva) abandonar el suyo por el incendio declarado en El Cerro de Andévalo.

Se han tenido que ir casi con lo puesto después de recibir un mensaje de 'Es-Alert' a los ciudadanos por parte de la Junta de Andalucía ante la cercanía de las llamas a las viviendas.

El consejo ha sido que se dirijan hacia la localidad vecina de Calañas. También que cierren puertas y ventanas y sigan las indicaciones de operativos en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calañas ha informado a través de sus redes sociales que ante este desalojo preventivo, el pueblo está acogiendo a los vecinos y vecinas desplazados.

Esta actuación está siendo coordinada por el propio Ayuntamiento junto con el equipo de Protección Civil, siguiendo las instrucciones de EMA 112 de Andalucía.

El objetivo de "garantizar una atención adecuada y organizada". Por ello, han solicitado a la ciudadanía que no se acerque al Pabellón Polideportivo, evitando así aglomeraciones y facilitando el trabajo de las personas que allí se encuentran.

Por otro lado, se mantiene cortada al tráfico la carretera A-475 entre los km 11,8 y 22,4 en Villanueva de las Cruces-Alosno por el incendio.

Actualmente, en el dispositivo se encuentran cerca de 150 personas conformadas por diez retenes, dos bricas, 12 medios aéreos, seis camiones - cuatro del Infoca y dos de Enece-, una unidad de meteorología y de transmisiones, un módulo de oficina de mando y una unidad médica.

También seis técnicos de operaciones, dos técnicos de Medio Ambiente, un técnico analista, el director del COP y varios encargados de emergencia.