Estabilizado el incendio en Almonaster (Huelva) y los más de 300 vecinos desalojados pueden regresar a sus casas

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en Almonaster la Real (Huelva) ha sido estabilizado y los más de 300 vecinos desalojados pueden regresar a sus casas. La evacuación preventiva de las aldeas de Las Veredas, Acebuche y Arroyo se realizó por la intensidad del humo, no por el avance de las llamas. El operativo del Plan Infoca desplegó 120 efectivos, 13 medios aéreos, vehículos autobomba y buldóceres para controlar el fuego. No se han registrado daños personales y los vecinos evacuados fueron acogidos provisionalmente en pabellones deportivos de Almonaster la Real y Cortegana.

El incendio forestal declarado en el municipio de Almonaster la Real (Huelva) ha quedado estabilizado, lo que ha permitido rebajar la situación operativa del Plan Infoca de fase de emergencia 1 a fase de preemergencia 0, y autorizar el regreso a sus viviendas a los cerca de 350 vecinos desalojados.

Así ha transmitido las buenas noticias que llegan desde Almonaster el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha sido el encargado de transmitir la información, a través de las redes sociales, con un mensaje publicado en X.

🟢 Buenas noticias en el #IFAlmonasterLaReal #Huelva, YA ESTABILIZADO



⬇️ Desciende el @Plan_INFOCA a fase de preemergencia, situación operativa 0



ℹ️Todos los desalojados de las aldeas de Las Veredas, Acebuche y Arroyo pueden volver a sus viviendas



👏Muchas gracias a todos los… pic.twitter.com/97QHaD8A3y — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 21, 2026

El incendio se declaró alrededor de las 8:40 de la mañana del martes y desde la Junta decidieron elevar el nivel de actuación a las 13:30 a fase de emergencia, en situación operativa 1, a la vez que se decidió proceder a la evacuación de los vecinos de la zona.

El teléfono de Emergencias del 112 recibió la primera llamada alertando de que se había iniciado un incendio en la zona a las 5:20 de la mañana, lo que provocó que la sala coordinadora de Emergencias activara a los diferentes equipos en la zona.

Los vecinos que abandonaron su vivienda de modo temporal residen en las aldeas de Las Veredas, Acebuche y Arroyo, situadas en el término municipal de Almonaster la Real.

La decisión de proceder a la salida de estos más de 300 desalojados no se produjo porque existiera un riesgo real para ellos por el alcance de las llamas, sino debido a la intensidad del humo, que era el principal riesgo para su salud, según transmitieron las autoridades.

Efectivos por tierra y por el aire

El servicio de Emergencias del Plan Infoca ha movilizado un dispositivo con hasta 120 efectivos por tierra y 13 medios aéreos. Los trabajos durante la tarde se centraron en enfriar los fondos de barranco con personal de tierra y tendidos de manguera. Se ha puesto especial énfasis en la cola del incendio que linda con una importante masa forestal.

Además, de estos 120 efectivos que continúan trabajando por tierra hay ocho vehículos autobomba y diez aeronaves, junto con dos buldóceres y la Unidad Médica (UMIF).

El propio Sanz ha agradecido la labor desarrollada por todos los efectivos que han participado en el dispositivo de extinción, así como la colaboración de los vecinos por seguir las instrucciones de autoprotección "para evitar riesgos".

Para atender a estas personas, se habilitaron los pabellones deportivos de Almonaster la Real y Cortegana, que llegaron a acoger a 84 y 76 personas, respectivamente.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales, según hizo constar el 112 en una nota enviada a la prensa.