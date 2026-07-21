Montero reafirma su confianza en Zapatero y critica el cambio de versión de Plus Ultra: "Sale gratis señalar a otros"

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero reafirma su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero pese a las investigaciones en curso. Montero critica el cambio de versión de los empresarios de Plus Ultra, acusándolos de intentar beneficiarse señalando a otros. Defiende la legalidad de la ayuda de la SEPI a Plus Ultra y atribuye las nuevas acusaciones a estrategias de defensa. Recuerda que su jefe de Gabinete fue exonerado tras ser señalado, y califica de "mentira" los testimonios de algunos implicados.

La confianza de la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue intacta.

Mientras que en el Gobierno hay pánico por el camino que pueda seguir el caso en el juzgado, aunque la opinión mayoritaria entre los socialistas ya era que Zapatero estaba ya acabado desde el punto de vista político, ético o institucional, Montero sigue defendiéndolo a capa y espada.

Es más, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE autonómico ha criticado a quien se considera su testaferro y al presidente de Plus Ultra, 'Julito' Martínez y Julio Martínez Sola, respectivamente, por su cambio de versión.

Considera que han seguido la estela de Víctor Aldama para salir beneficiados penitenciariamente en caso de condena. "Sale gratis señalar a otros".

Montero, por su responsabilidad también en la SEPI como ministra de Hacienda, ha sido tajante al defender la labor de la entidad: "Esta ayuda fue legal y se constató que se daban todas las condiciones".

Por tanto, ha achacado las acusaciones, remitidas por carta al juez de la Audiencia Nacional por parte de los dos empresarios, a "estrategias" de las defensas de otros acusados.

Sin embargo, Montero ha recordado el caso de su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, quien fue exonerado por el Supremo, después de ser señalado por Aldama por mantener diversos contactos con la trama para que una empresa de Aldama -Pilot Real State S.L.- lograra el aplazamiento de una deuda que mantenía con Hacienda.

"Aldama mintió", ha remarcado Montero. Por tanto, cree que este cambio de versión por parte de estos dos empresarios para salir beneficiados es "una línea peligrosa porque se ampara en mentiras".

Por último, sobre las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero cree que este dará las explicaciones oportunas cuando se lo reclame el juez, a pesar de que el plazo que ofreció el expresidente quedó obsoleto desde hace semanas.