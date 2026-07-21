Juanma Moreno, tras reunirse con Felipe VI: "Un pacto con Vox no era mi opción preferida"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es recibido en Zarzuela por el Rey Felioe VI. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno reconoce que el pacto con Vox no era su opción preferida, pero lo considera necesario tras no lograr mayoría absoluta. El presidente andaluz destaca la normalidad y ausencia de tensiones en el nuevo gobierno de coalición entre PP y Vox. Moreno y Felipe VI han abordado la preocupación por las olas de calor, los incendios forestales y su impacto en el turismo andaluz. Andalucía mantiene un dispositivo de casi 4.700 efectivos para combatir incendios y se encuentra en alerta roja en las ocho provincias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este martes en Madrid que su gobierno, tres semanas después de formalizar el pacto con Vox, está discurriendo "de momento, sin tensiones".

No obstante, ha vuelto a reconocer que un pacto con Vox no era su opción "preferida", pero ha tenido que pactar con esa formación porque en las pasadas elecciones autonómicas no logró revalidar la mayoría absoluta de la anterior legislatura.

Ni tampoco los partidos de izquierdas fueron capaces, "de ninguna manera, de abstenerse para que hubiera un gobierno en solitario".

Moreno ha hecho estas declaraciones tras ser recibido en el Palacio de la Zarzuela por Felipe VI tras el arranque de la tercera legislatura como presidente.

Sin embargo, Moreno se ha mostrado "optimista" de cara a la evolución de la XIII legislatura andaluza.

Sobre todo porque considera que el gobierno "tiene legitimidad, un amplísimo respaldo en la ciudadanía andaluza de más del 60 por ciento y vamos a gobernar para todos los andaluces".

"Llevamos escasas semanas y, por tanto, por ahora está transcurriendo con normalidad en este procedimiento de nombramientos de gobierno", ha manifestado Juanma Moreno sobre su ejecutivo de coalición PP-Vox.

Sin embargo, Moreno ha vuelto a añadir la coletilla del "tiempo lo dirá".

"Desde luego, la legislatura será si las cosas las hacemos de manera razonable, dentro de las diferencia que tenemos entre los dos partidos, y si no es viable, pues evidentemente se acabará, pero esperemos que sea viable por el bien de los andaluces", ha añadido.

Sobre el hecho en concreto de que Vox no crea en el cambio climático, ha insistido en su postura: "Es una evidencia científica y, por tanto, lo que tenemos que hacer es no utilizarlo como excusa, sino actualizar nuestra sociedad a lo que está pasando".

Los incendios y el calor

Juanma Moreno ha abordado con el Rey Felipe VI la situación presente y futura de la comunidad y la preocupación por las olas de calor y los incendios forestales.

Al término del encuentro, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, ha agradecido a Felipe VI su disposición y ha destacado el "profundo conocimiento de la realidad andaluza" que ha demostrado tener.

"Hemos analizado qué se puede hacer en esa materia de incendios, ya que inquieta mucho lo que queda de verano", según Juanma Moreno.

Éste, además, ha expresado su preocupación por "cómo afectan, por ejemplo, al turismo este riesgo y las altas temperaturas", ya que hay "un impacto directo entre temperaturas y turismo".

En Andalucía ya hay datos que arrojan que los días que están por encima de 40 grados, lógicamente hay menos reservas, ya no solamente en el interior, sino también en la costa.

"Hay un impacto directo entre temperatura y turismo. Eso ha quedado demostrado, pero ese fenómeno es colectivo, y no afecta únicamente a Andalucía", ha afirmado.

En cuanto a los incendios, Moreno ha trasladado a los medios de comunicación que Andalucía está en "absoluta alerta", y que se cuenta con un dispositivo de lucha contra los incendios de casi 4.700 efectivos, todo el año, mientras que se ha hecho una potente inversión económica en recursos humanos y materiales.

"Por muchos medios que uno tenga, hay incendios que son inapagables y hasta que no se dan las condiciones meteorológicas y las ventanas de oportunidad, no se pueden apagar por muchos medios que haya, porque crean sus propias condiciones meteorológicas; son incendios de sexta generación y de una enorme complejidad", ha explicado.

A su vez, ha trasladado su máxima solidaridad a Guadalajara y Aragón por los incendios que están sufriendo y ha señalado que Andalucía ha ofrecido recursos y medios, "dentro de las posibilidades que tenemos, porque estamos en alerta roja en prácticamente las ocho provincias".

Ambos han comentado también el triunfo de la Selección Española en el Mundial de Fútbol. "Es imposible no hablar de fútbol en el día de hoy con su majestad".

Este encuentro constituye la tercera ocasión en la que el Rey recibe oficialmente a Moreno desde que éste llegó a la Presidencia de la Junta.

La primera audiencia tuvo lugar en 2019, en el inicio de su primer mandato, y la segunda en 2022, con motivo de su segunda legislatura al frente del Gobierno andaluz.