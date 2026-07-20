Fallece una persona y otra resulta herida en una colisión entre dos furgonetas en la A-7 a su paso por Vera (Almería)

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en una colisión entre dos furgonetas en la A-7 a la altura de Vera, Almería. El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando una de las furgonetas cayó por un puente y la otra volcó en la carretera. El fallecido quedó atrapado en el vehículo precipitado y tuvo que ser rescatado por los bomberos, mientras que el otro conductor fue atendido por los servicios sanitarios. En el operativo intervinieron bomberos de Huércal-Overa y Turre, la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y personal de mantenimiento de la vía.

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la A-7, a su paso por la localidad almeriense de Vera, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

La sala de emergencias ha atendido, alrededor de las 14.30 horas, el primero de varios avisos que alertaban de la colisión de dos furgonetas a la altura del kilómetro 703, sentido Murcia.

Los alertantes aseguraban que uno de los vehículos accidentados había caído por un puente mientras que el otro había quedado volcado en la vía.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Levante Almeriense, así como a mantenimiento de la vía.

Los bomberos han confirmado el fallecimiento de la víctima, que ha tenido que ser rescatada del vehículo precipitado, mientras que el conductor de la otra furgoneta ha resultado herido. Han intervenido efectivos de los parques de Huércal-Overa y de Turre.