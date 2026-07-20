El déjà-vu de la jueza Alaya: dicta prisión para un exconsejero por repartir 1,2 M€ para 'comprar' "la paz social"

El exconsejero del PSOE Francisco Vallejo, a su salida de prisión por el caso ERE. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La jueza Mercedes Alaya ha condenado a tres años y medio de prisión al exconsejero socialista Francisco Vallejo por repartir 1,2 millones de euros de forma irregular. El préstamo se concedió en 2008 a la empresa Servivation SA para cubrir salarios de extrabajadores de Vitelcom, en un contexto de conflicto laboral en Málaga. La sentencia considera que el reparto de fondos fue arbitrario y tenía como fin "comprar la paz social" y evitar que el conflicto fuera noticia. Además de la condena a prisión, Vallejo y otros implicados deberán pagar una indemnización de 1.180.000 euros y han sido inhabilitados para cargo público.

La jueza Mercedes Alaya, la instructora del caso ERE, ha vivido un déjà-vu en una de sus últimas sentencias.

Como presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel al exconsejero socialista Francisco Vallejo, que ya estuvo en prisión por el caso de casi 680 millones de euros repartidos de forma arbitraria.

Y lo hace por una causa que guarda cierto paralelismo: el reparto de 1,2 millones de euros para "conseguir la paz social" ante una "flagrante ausencia de procedimiento".

La jueza también condena a dos empresarios y Tomás Pérez-Sauquillo, el expresidente de la empresa pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, que viene siendo investigada desde 2012.

Los hechos se remontan a 2008 cuando esta entidad concedió de manera "arbitraria e ilegal" de un préstamo de 1.180.000 euros a la malograda empresa malagueña Servivation SA.

"Se hizo con una flagrante ausencia de procedimiento para la concesión del préstamo participativo y con el único propósito ilícito de cubrir y dar amparo a la decisión política adoptada por el consejero de Innovación al margen de la ley", recoge la sentencia.

Los hechos se remontan a 2006, cuando la fábrica de teléfonos Vitelcom entró en crisis y provocó un conflicto laboral en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA).

Según recoge el fallo, el entonces consejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía participó en la creación de la citada empresa, destinada al mantenimiento de servicios microinformáticos para dar salida laboral a los extrabajadores de Vitelcom.

Sin embargo, la masiva incorporación de más de un centenar de operarios se comió la ayuda pública exclusivamente en salarios.

"El coste de los trabajadores improductivos, que estaban en casa sin trabajar y cobrando más de 1.000 euros al mes, habiendo rechazado más de 80 ofertas de trabajo aparte de las ofrecidas por la propia sociedad, ascendía a más de 1.200.000 euros, llegando a final de año a 1.342.594 euros".

Por tanto, la jueza considera que Vallejo "permitió un salvaje absentismo laboral" en la plantilla de la recién constituida Servivation, con tal de "conseguir la paz social y que el conflicto de Vitelcom dejara de ser noticia".

Por este motivo, también condena al exconsejero a inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y medio y para el expresidente de Invercaria, inhabilitación absoluta por un tiempo de seis años, según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA.

También al pago de una indemnización conjunta de 1.180.000 euros.

Francisco Vallejo abandonaba en julio de 2024 la prisión Sevilla I, merced a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a siete años y un día de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por el caso ERE.

No obstante, esta sentencia que también lo condena a prisión no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.