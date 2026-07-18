El PSOE andaluz confirma que María Jesús Montero 'vuelve' a Madrid: será senadora junto a Susana Díaz y Juan Espadas

María Jesús Montero y Juan Espadas en un acto en enero de 2026 Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero será designada senadora por Andalucía tras dejar su escaño en el Congreso hace un mes. Junto a Montero, los socialistas Juan Espadas y Susana Díaz también serán senadores por designación autonómica. El PSOE andaluz tendrá tres senadores, mientras que el PP contará con cinco y Vox con uno, tras un acuerdo de investidura. Jesús Aguirre, expresidente del Parlamento andaluz, será uno de los representantes del PP en el Senado.

Apenas un mes después de dejar el escaño en el Congreso, María Jesús Montero regresa a Madrid sin dejar Andalucía. La exdiputada del Congreso y actual líder de la oposición en el Parlamento andaluz será designada senadora el próximo jueves 23.

El Grupo Socialista ha confirmado a Europa Press el nombre de los tres senadores por designación autonómica que le corresponden tras la apertura de la XIII Legislatura.

A Montero la acompañan sus predecesores en el cargo de secretaria general de los socialistas andaluces y también candidatos en su día: Juan Espadas y Susana Díaz.

Estos dos repiten, mientras que sale de la ecuación el concejal de Vélez-Málaga Víctor González.

De la Cámara Baja a la Alta

Montero dejó el escaño en el Congreso pocos días antes de tomar posesión de su plaza en el Parlamento andaluz en la sesión inaugural del 11 de junio.

Los grupos tienen de plazo hasta este lunes para registrar sus propuestas, antes de que el jueves se designen en el que será presumiblemente el último Pleno antes de las vacaciones.

De los nueve senadores autonómicos, le correspondían tres al PSOE, cinco al PP y uno a Vox. Sin embargo, dentro del acuerdo de investidura de Juanma Moreno, los populares han cedido un asiento más en el Senado a los de Abascal.

Por parte del PP, se sabe que Jesús Aguirre, hasta ahora presidente del Parlamento andaluz, ocupará una de las plazas en la Cámara Alta.