Los 'Indiana Jones' españoles y belgas que pueden demostrar que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente

El proyecto podría alterar el conocimiento actual sobre los orígenes urbanos en Europa occidental y busca poner en valor el patrimonio histórico subterráneo de Huelva.

Las investigaciones se centran en niveles bajo la superficie donde se esperan hallar restos de época protohistórica, tras encontrar primero estructuras modernas.

La excavación, dirigida por expertos de universidades de Bélgica, Madrid, Sevilla y Huelva, cuenta con la financiación de la Universidad de Gante y la participación de una veintena de arqueólogos.

Un equipo internacional de arqueólogos excava en la Plaza de la Vera Cruz de Huelva, buscando evidencias que demuestren que la ciudad es la más antigua de Occidente.

Expertos de la Universidad de Gante, de Bélgica; de la Autónoma de Madrid, de la de Sevilla y de la de Universidad de Huelva se han unido para acometer una excavación arqueológica que puede ser crucial que la ciudad onubense siga escribiendo su propia historia.

Juntos, esta especie de 'Indiana Jones' españoles y belgas, pretenden demostrar que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente, en época prerromana.

Al frente del proyecto, se encuentran los directores de la excavación, el profesor de la Universidad de Gante, Roald Docter y Alfredo Mederos, de la Universidad Autónoma de Madrid, mientras que la investigación arqueológica está financiada por la propia universidad belga.

En total, una veintena de arqueólogos trabajan a diario en esta excavación ubicada en la Plaza de la Vera Cruz, situada en pleno centro de la capital de Huelva, que está despertando un gran interés histórico.

En intervenciones anteriores, en distintos puntos del entorno, se encontraron restos arqueológicos del siglo IV a. C. al IX. Entre ellos los de un santuario fenicio, por lo que este lugar, objeto de estudio, podría ofrecer una completa evolución protohistórica de la ciudad.

Hasta ese lugar, conocido como la Plaza de la Arqueología, se ha desplazado EL ESPAÑOL, para hablar con los principales responsables de este proyecto, que se muestran satisfechos con los primeros avances.

Antes de iniciar las excavaciones, Roald ya aventuraba que "espera encontrar la fase más antigua de Huelva" en esta Plaza, mientras que Mederos se mostró más comedido pensando que los restos que se hallarían "deberían ser importantes".

El arqueólogo Alfredo Mederos, en el lugar de la excavación. E.E. E.E.

En cualquier caso, esta investigación convierte a Huelva en un auténtico laboratorio arqueológico y podría alterar lo que ya se conoce sobre los orígenes de la civilización urbana en Europa occidental.

Por ello, el equipo conformado tiene que realizar un trabajo científico muy minucioso, debido a que todavía se desconoce el estado de conservación de lo que se pueda encontrar.

Arqueólogos onubenses e internacionales

El mismo está diseñado para que esta veintena de personas, aunque con turnos rotatorios, trabajen en la zona durante las cuatro a cinco semanas que tienen previstas las primeras excavaciones, según ha señalado el profesor de arqueología y director del proyecto a este medio.

En el equipo se encuentra Diego González Batanero, natural de Huelva. Se trata de un nombre conocido en la arqueología onubense, ya que logró el premio al Onubense del año en 2018, en reconocimiento a su lucha por la defensa del patrimonio histórico de la ciudad.

Diego, que también tiene su propia empresa de excavaciones, Grupo Ánfora, no es la primera vez que trabaja junto a Mederos, ya que han colaborado en otros proyectos conjuntamente, siempre destinados a descubrir la historia oculta de la ciudad.

El equipo de arqueólogos que trabajan en el Parque Arqueológico E.E. E.E.

La provincia conserva importantes tesoros arqueológicos, aunque muchos se encuentran todavía por descubrir. Un gran ejemplo de lugar de la época romana es Arucci, la antigua ciudad romana de Aroche.

Fundada en época de Augusto, se convirtió en un importante núcleo urbano del extremo occidental de la provincia romana de la Baetica.

Sus excavaciones recientemente han sacado a la luz calles, viviendas, edificios públicos y restos que permiten imaginar cómo era la vida en una ciudad romana hace más de dos mil años.

La prospección geofísica previa hace ocho años

La actual campaña de investigación arqueológica que se está llevando a cabo en pleno centro de Huelva es el fruto de un minucioso trabajo previo de prospección geofísica, con un proyecto solicitado desde 2018, para el que ha sido necesario esperar ocho años.

Pese a no contar con dotación económica por parte de las universidades españolas, estas sí han prestado personal académico, así como colaboración con profesores del área de Arqueología.

Hace justamente un año, un estudio con georradar permitió detectar concentraciones de estructuras repartidas por todo el subsuelo de la plaza, que se prolongaban hacia áreas próximas, como la calle Puerto, hasta alcanzar La Concepción, todas relacionadas con el periodo protohistórico.

El objetivo final trasciende lo meramente investigativo. Según afirmó la propia alcaldesa, Pilar Miranda, con este trabajo, para el que el Ayuntamiento de Huelva ha dado los permisos necesarios, se pretende demostrar al mundo que la capital onubense es "la ciudad más antigua de Occidente".

El Consistorio ha reafirmado su compromiso con este proyecto, así como cualquier otro que garantice la conservación de los restos arqueológicos y que puedan descubrir el pasado de la ciudad.

Pese a que se inició en 2017, con otro gobierno municipal, se ha integrado en una estrategia de conservación que incluye la protección de los cabezos, la puesta en valor del Cabezo de San Pedro y el futuro parque arqueológico del Cabezo de La Joya.

Actualmente, los trabajos que están realizando los expertos se concentran en la parte central del espacio público, concretamente en las áreas ajardinadas, donde se han abierto dos grandes cuadrados de seis por ocho metros.

Las primeras estructuras son del siglo pasado

Del mismo modo que los responsables del proyecto habían anticipado antes de iniciar las excavaciones, las primeras estructuras que han aparecido, a unos centímetros de la superficie, corresponden a construcciones modernas.

Se trata de restos de antiguas casas que ocuparon este céntrico enclave urbano el siglo pasado.

Excavaciones en la Plaza Arqueológica. E.E. E.E.

Es de esperar que, a medida que los trabajos avancen en la tercera semana de campaña, comenzarán a aparecer esos niveles inferiores cuya datación sigue siendo una incógnita, aunque es de prever que se hallen restos de la época protohistórica.

Según han explicado a este medio los propios excavadores, esperan encontrar restos similares a los que había por aquella zona y que se perdieron debido a la construcción de bloques de viviendas.

Actualmente, los trabajos han alcanzado una profundidad de 1,5 metros, mientras se acercan a los niveles históricos.

Tras la finalización de la excavación, con fecha prevista para después de las Fiestas Colombinas, a principios de agosto, se evaluará el valor patrimonial y la importancia de los restos hallados para diseñar una estrategia por parte del Ayuntamiento y la Junta, para ponerlos en valor.

El fin último del proyecto en el que están envueltos esta veintena de arqueólogos es permitir a los onubenses contemplar la historia que reside bajo sus pies y que ha permanecido oculta durante siglos.