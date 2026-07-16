Los impulsores de la mezquita de Sevilla quieren reunirse con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox Manuel Gavira

Responsables de la Fundación Mezquita, junto al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, en la rueda de prensa ofrecida en Torre Sevilla Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Mezquita de Sevilla ha solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta y líder de Vox, Manuel Gavira, para presentarle el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur. Vox ha rechazado el proyecto y consiguió paralizar la licencia de obras, alegando motivos ideológicos, aunque los impulsores insisten en que las licencias deben concederse por criterios técnicos. Los promotores denuncian un acto vandálico en la parcela del futuro centro islámico y desmienten que se haya hablado de 'prioridad musulmana' o de islamización del barrio. El proyecto cuenta con financiación privada y está abierto a toda la ciudadanía, destacando el respeto a las leyes y cultura españolas y la aportación de la comunidad musulmana sevillana.

Los impulsores de la Fundación Mezquita de Sevilla han confirmado este jueves que han solicitado una reunión con el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para mostrarle el proyecto de centro cultural islámico en el Polígono Sur.

Una iniciativa que el propio Gavira ha rechazado "rotundamente" desde que se conoció. De hecho, Vox pidió la pasada semana la retirada del orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo del punto concerniente a la licencia de obras de este espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra.

En una rueda de prensa convocada para detallar el proyecto y salir al paso de los últimos episodios, los promotores del mismo han remarcado que las licencias de construcción "se conceden por criterios técnicos y no ideológicos".

"Nosotros tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo y lo único que esperamos es que se trate de acuerdo a la ordenación y legalidad vigente, como cualquier otro", ha afirmado Jadiya Martínez, consejera de esta fundación.

Asimismo, han denunciado el allanamiento que se produjo hace unos días en la parcela destinada al mencionado centro islámico, que apareció con patas y orejas de cerdo, también restos de sangre, dado que se trata de un animal de consumo prohibido según las leyes islámicas.

Otro punto que han querido desmentir es el de 'prioridad musulmana', puesto que "en ningún momento y en ningún lugar hemos usado tal expresión".

Al respecto, han destacado que el plan director incluye la posibilidad de ofrecer atención a la salud "abierto para todos por igual, con atención especial a las necesidades que por los preceptos islámicos alimenticios tienen los musulmanes".

Niegan la "islamización de los barrios"

Los impulsores de la mezquita rechazan el concepto de "islamización de los barrios", que ha sido una de las críticas vertidas por Vox. "Es más, los preceptos islámicos obligan a respetar las leyes y la cultura del país en el que vives. Como musulmanes queremos aportar a la sociedad sevillana".

Para esgrimir la convivencia con el resto de la sociedad han puesto como ejemplo la Mezquita Mayor de Granada, "que lleva 23 años abierta en el Albaicín y el barrio no se ha islamizado", y la experiencia propia en Sevilla, "de más de 20 años en la Plaza Ponce de León".

"Este proyecto está diseñado sobre una parcela privada comprada con fondos privados y será desarrollado con fondos igualmente privados, de modo que el centro islámico aumentará los servicios culturales del Polígono Sur sin costarle a las arcas públicas ni un solo euro ni restar a los vecinos ningún otro servicio", han abundado al respecto.

Por último, los integrantes de la fundación han destacado que gran parte de la comunidad musulmana de Sevilla es nativa de la ciudad y que los promotores de este proyecto son ciudadanos españoles. "No estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho", han añadido.