Varios narcos aprovechan la semifinal del Mundial para intentar introducir un alijo de droga por El Rompido (Huelva)

Una embarcación de la Guardia Civil, en Huelva, con la que se persigue el narcotráfico en una foto de archivo. Guardia Civil EP / Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA Narcos intentaron introducir un alijo de droga por El Rompido (Huelva) durante la semifinal del Mundial entre España y Francia. La embarcación, perseguida por la Guardia Civil, quedó varada en la ría del Piedras debido a la bajamar, lo que impidió la huida por mar. Los ocupantes de la lancha lograron huir antes de ser interceptados, aunque la embarcación fue incautada por las autoridades. El suceso atrajo a numerosos vecinos y curiosos, interrumpiendo la retransmisión del partido y poniendo de nuevo el foco sobre el narcotráfico en la zona.

La provincia de Huelva ha vuelto a convertirse en un escenario vinculado al narcotráfico en la noche del martes. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, coincidiendo con la segunda parte de la semifinal del Mundial entre España y Francia, una embarcación recreativa que, según testigos presenciales, iba cargada con fardos presumiblemente de hachís, terminó varada en la orilla de la ría del Piedras.

El suceso, que ha tenido lugar en El Rompido, sorprendió a numerosos vecinos que seguían el partido del Mundial y que, alertados por el ruido y el revuelo generado, salieron al exterior para comprobar qué estaba ocurriendo.

La embarcación con la que los narcos intentaban introducir el alijo de droga, aprovechando el encuentro, terminó varada en la orilla de la ría del Piedras mientras intentaba escapar de una patrullera de la Guardia Civil.

La zona rápidamente se llenó de efectivos del Instituto Armado, que accedieron al lugar tanto por tierra, con miembros de la Benemérita que llegaron con varios vehículos, como por mar, con una embarcación del Servicio Marítimo, que venía persiguiendo a los narcos.

Dicha embarcación quedó atrapada en el barro debido a la bajamar, lo que impidió que los narcos continuaran su huida de los agentes por mar.

Pese a que varios testigos que se encontraban en la zona señalaron que iba cargada con fardos presumiblemente de hachís, por el momento desde la Guardia Civil no han confirmado la naturaleza de la sustancia ni la cantidad que transportaban.

Los narcos lograron huir

Las primeras informaciones apuntan a que los ocupantes de la lancha, o al menos parte de ellos, habrían logrado huir antes de ser interceptados.

Desde la Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda por las urbanizaciones y los alrededores del paseo marítimo con el objetivo de localizar a los sospechosos, con agentes del cuerpo que se encontraban fuertemente armados.

Por el momento, no han informado de detenciones. Lo que sí ha podido confirmarse por medio de fuentes del Instituto Armado es que la lancha ha quedado incautada tras permanecer encallada en el barro de la ría de El Rompido, donde ha finalizado su intento de fuga.

El operativo despertó una gran expectación entre vecinos y curiosos, ya que muchos abandonaron momentáneamente la retransmisión del partido para acercarse hasta la zona del paseo marítimo y seguir de cerca una intervención que ha vuelto a poner de manifiesto la actividad del narcotráfico en el litoral onubense.

Este suceso se produce tan solo dos días después de que la propia Guardia Civil detuviera a cinco personas por un delito contra la salud pública tras intervenir 1.640 kilos de hachís en la ría de Huelva. Los detenidos transportaban la droga en una embarcación de diez metros de eslora.