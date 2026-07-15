El primer consejo de Gobierno de la Junta con Vox solicita el fondo de solidaridad a Europa por el incendio de Almería

La portavoz del Gobierno andaluz Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El primer Consejo de Gobierno andaluz con Vox ha solicitado el fondo de solidaridad de la UE por el incendio de Los Gallardos, en Almería. La petición de ayudas europeas se ha canalizado a través del Ministerio para la Transición Ecológica, respondiendo al ofrecimiento de la presidenta de la Comisión Europea. La portavoz Carolina España subraya la importancia de cooperar y reconoce el cambio climático como una evidencia, defendiendo la gestión preventiva de Andalucía. El Consejo de Gobierno se ha desarrollado en un ambiente calificado de "normal y amable", pese a las diferencias entre PP y Vox en materia climática.

El primer Consejo de Gobierno del nuevo ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno ha solicitado el fondo de solidaridad de la Unión Europea por el incendio de Los Gallardos, en Almería.

Así lo ha explicado la portavoz Carolina España al término de este Consejo, el primero en el que se sienta Vox mediante la figura del consejero y vicepresidente Manuel Gavira.

Las ayudas a Europa se tramitan a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ya que las comunidades autónomas no tienen interlocución directa en esta materia con Bruselas.

España ha explicado que se ha enviado la solicitud "por carta" al Ministerio y en respuesta al ofrecimiento de colaboración de la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

El fondo de solidaridad es un instrumento financiero creado por los estados miembros de la Unión Europea para ayudar en el esfuerzo económico tras grandes catástrofes.

Por ejemplo, Bruselas ya desbloqueó 846 millones de euros de dicho fondo para la reconstrucción de las zonas devastadas por la dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana.

El cambio climático, una "evidencia"

Carolina España ha destacado que, ante una tragedia como la de Los Gallardos, "es el momento de cooperar, de arrimar el hombro y actuar con rapidez".

La portavoz ha defendido que "el cambio climático es una evidencia, no lo negamos y actuamos conforme a ello".

Es la respuesta del Ejecutivo andaluz a las palabras del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, quien afeó la fotografía del presidente Pedro Sánchez y Juanma Moreno en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Almería y denunció los estragos del "fanatismo verde".

"Hemos dicho que somos dos partidos diferentes", ha recordado Carolina España, quien señala además que "Andalucía es uno de los gobiernos que más invierte en prevención, más que en extinción".

Un Consejo "amable"

Es un 'guiño' a las palabras de Manuel Gavira en la red social X, quien señaló que "los incendios se apagan en invierno, con limpieza de montes, una buena gestión forestal y medidas eficaces de prevención. Menos ideología y más sentido común".

Pese al desencuentro 'climático', la portavoz del Gobierno de Moreno ha calificado de "normal y amable" el tono en el que se ha desarrollado este primer Consejo con Vox sentado a la mesa. "No ha habido nada extraño ni anormal".

El Consejo ha tenido lugar después de la toma de posesión de los trece consejeros, que han jurado el cargo y han recibido una medalla de manos del presidente.