Juanma Moreno, en la toma de posesión de su ejecutivo: "Es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero es un solo gobierno"

Foto de familia del nuevo Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo de Sevilla Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno destaca la unidad de su nuevo gobierno andaluz, formado en coalición con Vox, afirmando que es "un solo gobierno". La toma de posesión simbólica se realizó en el Palacio de San Telmo, con recuerdo a las víctimas del incendio de Los Gallardos y al consejero fallecido José Carlos Gómez Villamandos. El ejecutivo arranca su primer Consejo de Gobierno con siete mujeres y seis hombres, y tres vicepresidencias, incluyendo la de Manuel Gavira de Vox. Moreno subraya la importancia del diálogo, el bien común y la gestión eficiente para afrontar años complicados y asegura que el primer objetivo será la elaboración del Presupuesto.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado un mensaje de unidad en la toma de posesión de su nuevo ejecutivo, que nace en coalición con Vox.

"Es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero es un solo gobierno", ha destacado en el acto en el Palacio de San Telmo, una ceremonia simbólica con imposición de medalla a sus trece consejeros.

Simbólica porque la toma de posesión efectiva en el cargo se hizo de manera telemática e interna el pasado viernes 10, después de que fuera cancelado el evento público debido al incendio de Los Gallardos (Almería).

Finalmente, este miércoles ha habido foto de familia en la sede del Gobierno andaluz, un encuentro en el que no ha faltado un recuerdo a las víctimas de dicha catástrofe y al consejero del anterior Gobierno, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido el 2 de junio.

Moreno ha asistido al juramento de los trece consejeros, entre ellos sus tres vicepresidentes: Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España.

Con posterioridad, ha realizado un breve discurso en el que ha celebrado la rapidez en los acuerdos que han permitido que la región "no pierda oportunidades": "Hemos evitado el bloqueo, la parálisis que nos hubiera llevado a unas nuevas elecciones, con consecuencias económicas graves porque hubiéramos estado parados ocho meses".

Moreno ha incidido en que el "diálogo" presidirá la acción de gobierno, "diálogo con todos los que estén dispuesto a sumar por Andalucía, poniendo el bien común por encima de ideologías e intereses particulares".

"No es la primera vez que no hay un gobierno monocolor", ha recordado, para luego insistir en que el "acuerdo de dos fuerzas políticas" se traduce en "un solo gobierno".

Pasión, intensidad y gestión

Este es un ejecutivo, asegura, "pensado para el bien común" y "de toda Andalucía" que arranca hoy con su primer Consejo de Gobierno a trabajar con "intensidad y pasión".

Además del empuje y de la "ambición de hacer algo más y mejor" que preside el tercer mandato de Moreno, el presidente pide a sus consejeros "cercanía, esfuerzo y gestión".

La "gestión", dada por la experiencia del equipo, ha sido otra de las claves de su discurso. Gestión ante "años que van a ser complicados".

Moreno ha echado mano de un símil con la Selección Española de Fútbol para augurar "un equipo contundente, unido y que cumple con los objetivos que le marca su afición".

El Presupuesto, en cocina

El primer objetivo es la elaboración del Presupuesto. La celeridad en tener Gobierno, ha añadido, "es una garantía de que las cuentas volverán a estar a tiempo y serán útiles para Andalucía".

El Consejo de Gobierno está compuesto por más mujeres (7) que hombres (6), con tres vicepresidencias, entre ellas la de Manuel Gavira, el hasta ahora portavoz de Vox en el Parlamento y desde ahora también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.