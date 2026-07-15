Antonio Sanz ataja el 'fuego' de la izquierda por Los Gallardos con una comparecencia propia el día 23 en el Parlamento

El vicepresidente Antonio Sanz junto a Juanma Moreno y Margarita Robles en el Puesto de Mando Avanzado de Los Gallardos Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Sanz comparecerá el 23 de julio en el Parlamento andaluz para explicar la gestión del incendio de Los Gallardos, que dejó trece víctimas mortales. La comparecencia responde a la presión de la izquierda, que exige explicaciones públicas y críticas por la ausencia de un mensaje de alerta ES-Alert a la población. El pleno parlamentario también abordará el relevo en la Presidencia del Parlamento, que pasará de Jesús Aguirre a Ana Mestre, y la designación de los senadores autonómicos. Han surgido tensiones políticas tanto desde la izquierda como desde la derecha, con críticas a la gestión del incendio y al discurso sobre el cambio climático.

Después del trágico incendio de Los Gallardos, el Gobierno de Juanma Moreno encara el 'fuego' político con una comparecencia en el Parlamento el próximo jueves 23.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, explicará a petición propia y de todos los grupos -incluido el PP-A- las actuaciones ante este suceso catastrófico en el que han perdido la vida trece personas.

Todavía estaba el incendio en activo cuando el PSOE nacional, con Óscar Puente y Montserrat Mínguez, cuestionaban dicha actuación y la ausencia de un mensaje del sistema ES-Alert a la población.

El lunes, apenas unas horas después de que Pedro Sánchez y Juanma Moreno exhibieran una imagen de cooperación institucional en el Puesto de Mando Avanzado, el PSOE-A rompía la 'tregua'.

La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, señaló la "paradoja" de que el presidente de la región "haya hablado de la necesidad de luchar contra el cambio climático" teniendo a Vox en el Gobierno.

Los socialistas reclamaban una comparecencia parlamentaria para aclarar la actuación ante el incendio de Los Gallardos; una petición que llegaba desde todo el flanco de la izquierda, con Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Posteriormente, fue el propio Antonio Sanz quien pidió dicha comparecencia, que será finalmente el jueves 23.

De izquierda a derecha

El movimiento no convence a María Jesús Montero, para quien "Moreno Bonilla rechaza dar explicaciones". Los socialistas quieren que sea el propio presidente el que suba a la tribuna. Una foto de peso antes de las vacaciones parlamentarias.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, incluso ha llegado a comparar este caso con la crisis de los cribados del cáncer para reclamar que Moreno "dé la cara".

Junto con el flanco izquierdo, desde la derecha de Vox también han llegado críticas al PP por vincular el incendio al "cambio climático". El portavoz nacional José Antonio Fúster afeaba el encuentro de Sánchez y Moreno en Almería y cargaba contra el "ecofanatismo".

Unas palabras que la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, minimiza -"somos dos partidos diferentes"- pero sin apearse del discurso defendido por Juanma Moreno: "El cambio climático es una evidencia, así lo pensamos y lo hemos dicho desde el gobierno".

Los diputados se reunirán el 23 en un pleno 'híbrido', procedimental y político. Además de las explicaciones de Sanz, se efectuará el relevo en la Presidencia del Parlamento.

A sus 70 años, Jesús Aguirre, que ha encabezado la institución desde julio de 2022, la abandona. Solo ha estado un mes como presidente en la nueva legislatura, ya que su elección fue provisional, supeditada al pacto de Gobierno que entonces aún se negociaba con Vox.

Su lugar lo ocupará Ana Mestre, jerezana de 45 años, a quien hace poco Moreno auguraba "nuevas responsabilidades". La silla que deja la 'popular' en la Mesa, la vicepresidencia primera, la tomará Beatriz Sánchez, de Vox.

Montero pone un pie en el Senado

En el pleno se designarán asimismo los nueve senadores autonómicos. Cuatro corresponde al PP-A, uno de los cuales será el presidente saliente de la Mesa, Jesús Aguirre, que ya fue senador por Córdoba entre 2008 y 2019. Vox tendrá uno después de la cesión de los populares.

Por parte del PSOE-A habrá tres nombramientos, con gran probabilidad Susana Díaz, Juan Espadas y María Jesús Montero. Los dos primeros, ex secretarios generales de los socialistas andaluces, repiten en el cargo.

La actual secretaria, María Jesús Montero, entraría en el cupo de senadores, por lo que volverá a tener un pie en Madrid después de dejar el escaño en el Congreso para vincularse al Parlamento autonómico.

La del 23 será la primera sesión de peso después de la investidura de Moreno y antes de las vacaciones de agosto. A la vez un cierre del ciclo abierto con las elecciones y un preludio de lo que será la legislatura en la 'vuelta al cole' de septiembre.