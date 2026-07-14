Juanma Moreno mantiene su convicción sobre el cambio climático tras el pacto con Vox, que critica su foto con Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno reafirma su postura sobre el cambio climático pese al pacto de gobierno con Vox, que rechaza este concepto. Vox ha criticado la foto de Moreno con Pedro Sánchez durante la gestión del incendio de Almería y muestra su malestar por el enfoque climático. El acuerdo de gobierno incluye medidas para prevenir incendios y revisar la normativa para la preservación del monte y el campo. El PSOE andaluz exige que Moreno comparezca en el Parlamento para explicar su actuación ante el incendio y su posición sobre el cambio climático tras el pacto con Vox.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene su opinión sobre los efectos del cambio climático y no va a cambiar sus valores.

Todo ello tras las críticas que ha recibido al respecto por su firma del pacto con Vox. "Somos partidos diferentes". De modo que en algunas materias coinciden y en otras, como esta, "evidentemente no".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Salobreña (Granada) sobre cómo va a hacer compatible la lucha contra el cambio climático cuando su socio de gobierno en la Junta de Andalucía no apoya este concepto.

"La compatibilidad es que yo soy una persona, soy el presidente de la Junta de Andalucía y por tanto yo tengo mis propias ideas y por tanto represento al gobierno andaluz y me represento a mí mismo y yo ya dije que no iba a cambiar", ha señalado.

Sin embargo, a su socio de gobierno no le ha gustado su foto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al puesto de mando avanzando por el incendio de Almería.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha expresado su "malestar" por esa imagen. "Estamos hartos de políticos hablando de cambio climático". Ambos mandatarios hablaron del asunto.

Por ello , ha apelado al acuerdo de gobierno en cuyo punto 141 se recoge el compromiso "de dar prioridad a las partidas necesarias para prevenir los incendios en temporada estival y en invierno, así como a revisar la normativa que impida a los trabajadores del campo contribuir a la preservación del monte y del campo".

No obstante, Moreno ha dejado claro que "hay ciertos valores" que tiene "muy asimilados y esos valores nunca están en juego".

La comparecencia en el Parlamento

Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en rueda de prensa desde el Parlamento andaluz ha insistido este martes en la comparecencia de Moreno expresamente en el Parlamento para que dé explicaciones sobre el incendio.

Y no, el vicepresidente primero, Antonio Sanz, quien va a solicitar esta comparecencia a petición propia.

Entre estas explicaciones, Montero cree que el presidente andaluz debe aclarar cuestiones relativas al incendio forestal y si ha cambiado de opinión en relación al cambio climático tras el citado pacto.

Una cuestión que el propio presidente ve legítimo que la oposición la solicite. "No tenemos nunca ningún problema en comparecer y explicar, y a mí lo que me sorprende es la actitud de algunos que ponen una cara un día y, al día siguiente, otra cara", señaló Juanma Moreno desde Salobreña.

En su opinión, a algunos "les gusta más destruir que construir" y ha destacado que él siempre ha buscado en su vida política hacer "un esfuerzo por crear un clima de entendimiento y por crear puntos de encuentro con el adversario político".

Por eso, le ha pedido a los grupos que tomen "ejemplo también de lo que hemos hecho y hemos dicho a lo largo de estos días, porque creo que eso es lo que quiere la sociedad".