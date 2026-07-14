La izquierda andaluza rompe la tregua por el incendio de Almería: piden a Moreno que comparezca en el Parlamento

El Gobierno andaluz defiende que no se usó el Es-Alert por recomendación técnica y recalca la coordinación entre administraciones en la gestión del incendio.

María Jesús Montero y José Ignacio García critican la falta de aviso a la población mediante el sistema Es-Alert y exigen aclaraciones sobre los protocolos de actuación y los recursos disponibles durante el incendio.

Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, plantea la posibilidad de impulsar una comisión de investigación si las explicaciones del Gobierno andaluz no son suficientes.

La izquierda andaluza ha pedido la comparecencia de Juanma Moreno en el Parlamento para dar explicaciones sobre la gestión del incendio de Los Gallardos, Almería.

Ni unas horas duró la tregua política que se dieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ese apretón de manos a su llegada al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos en Almería.

Casi al mismo tiempo la que fuera su vicepresidenta y actual secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero; Por Andalucía y Adelante Andalucía salían cascada para reclamarle explicaciones a Moreno y que compareciera en el Parlamento andaluz.

Con especial vehemencia se expresó el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien llegó a comparar el caso del incendio de Almería con la crisis de los cribados de cáncer de mama. "No consentiremos otra huida hacia adelante".

Además, precisó que si Moreno no comparece, no descarta impulsar una comisión de investigación en el Parlamento si esas explicaciones "resultan insuficientes".

"Hay muchas explicaciones que el Gobierno andaluz tiene que dar, empezando por el Plan de Verano, los recursos disponibles, los protocolos de prevención y las decisiones tomadas antes y durante el incendio", añadió Maíllo.

Por su parte, María Jesús Montero, presente también en la zona almeriense afectada por el incendio, afeó a Juanma Moreno que hable de la necesidad de reforzar la lucha contra el cambio climático cuando, a la vez, ha firmado un acuerdo de gobierno con Vox que supone una "negación" de ese fenómeno.

A la vez, sin embargo, que ponía en valor "la unidad y la coordinación de todas las administraciones públicas que a una tenemos que estar en esta tarea". No obstante, a su juicio, eso no quita su petición de que Juanma Moreno comparezca.

"El objetivo es poner en pie todo el cronograma de actuaciones que se han llevado a cabo desde que empezó la primera columna de humo y también para ver cómo en el futuro se pueden prevenir mejor la aparición y propagación de incendios de estas características", remarcó Montero.

Entre otras cosas porque cree que dicho pacto con Vox puede suponer "la reversión de algunas de las medidas que permiten combatir los fenómenos climatológicos y las cuestiones de este tipo".

En esta misma línea han ido las críticas del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien también exigió este lunes desde el Parlamento esa misma comparecencia y si no lo hace, su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación en la Cámara autonómica.

García cree que desde su grupo han sido "muy respetuosos" en las primeras horas al considerar que "no se puede caer en el politiqueo, en la 'peleíta' corta", pero el presidente de la Junta tiene que dar ya "una respuesta clara, inmediata, y desde la más alta instancia".

En concreto, desde Adelante Andalucía quieren que aclare "por qué no se envió el mensaje de 'Es-Alert'" a la población afectada por el incendio tras su declaración.

Al respecto, Juanma Moreno dijo el mismo viernes que no lo hicieron porque los técnicos lo desaconsejaron porque hubiera creado más confusión.

"Aquí había casos en los que había que confinar y otros en los que tenían que salir de casa; podía generar mucha más confusión que acierto, me dijeron los técnicos", precisó Moreno.

Precisamente, nadie del Gobierno secundó el ministro Óscar Puente en esta crítica que lanzó desde sus redes sociales el pasado viernes.

Además, García emplaza a la Junta a aclarar si "se avisó a todas las víctimas de lo que tenían que hacer", porque "hay familiares que están diciendo que no es que las víctimas hicieran otra cosa de la que tenían que haber hecho, sino que es que no se les dieron instrucciones".

También quiere saber si "los equipos del Infoca estaban al 75% de su plantilla", tal y como han criticado los sindicatos y las causas del incendio.

En la misma mañana del lunes el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, solicitaba una comparecencia, a petición propia, en el Parlamento para informar sobre el trágico incendio forestal.

Todo ello cuando aún Pedro Sánchez y Juanma Moreno se encontraban en la zona escenificando unidad y cooperación entre administraciones para luchar contra el fuego.