El Gobierno tiende la mano al PP para hacer un pacto contra la Emergencia Climática tras el grave incendio en Almería

La ministra Sara Aagesen en su visita este martes a la zona afectada por el incendio en Almería. EP / Marian León

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Almería ha causado 13 muertos, arrasado 7.000 hectáreas y obligado al desalojo de 1.400 personas, que ya han regresado a sus hogares. El Gobierno declarará la zona como de especial afectación y financiará el 50% de la recuperación ambiental junto a la Junta de Andalucía. La ministra Sara Aagesen ha propuesto un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática basado en la ciencia y la anticipación, tendiendo la mano al PP para alcanzarlo. En lo que va de año, más de 50.000 hectáreas han sido calcinadas en España y se prevé una posible nueva ola de calor próximamente.

El incendio que ha acabado con la vida de 13 personas y ha arrasado 7.000 hectáreas en Almería ya ha sido controlado y las 1.400 personas que fueron desalojadas han podido volver a sus casas.

Lo peor ha pasado y ahora toca la fase de reconstrucción. La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este martes el terreno calcinado y ha asegurado que se declarará zona de especial afectación.

Eso quiere decir que habrá ayudas públicas. La ministra ha señalado que el Gobierno pagará el 50% de los costes de recuperación de la masa forestal y las actividades ambientales que sean necesarias, mientras que el resto será abonado por la Junta de Andalucía.

"La emergencia no termina cuando se extingue el incendio, sino que termina cuando se consigue la recuperación plena", ha dicho Aagesen.

La ministra ha vuelto a poner en valor la "colaboración" que se ha producido entre todas las Administraciones para apagar este fuego, en línea con la unidad ya defendida el lunes por Pedro Sánchez y Juanma Moreno.

Sánchez ya reclamó ayer la firma de un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática y Aagesen, lógicamente, piensa igual.

La ministra ha subrayado que ese pacto debe basarse "en el rigor, en la ciencia, en anticiparse, en apostar por estar mejor preparados, en medidas de adaptación y, en definitiva, proteger a la población y nuestro patrimonio natural más allá de legislaturas y colores políticos".

En este sentido, ha mostrado su "mano tendida" con el PP para llegar a acuerdos en esta materia. Eso sí, ha subrayado que "pactar con negacionistas es desproteger completamente a la población" así como "negar la realidad" y la "evidencia científica".

Este año ya se han quemado más de 50.000 hectáreas en España por incendios forestales, casi el triple que en el mismo periodo del año pasado. Y esto no ha acabado.

"La Agencia Estatal de Meteorología ya está apuntando un incremento de temperaturas a lo largo de esta semana y no descartamos una nueva ola de calor a partir del próximo fin de semana", ha señalado la ministra.